Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Чете се за: 00:42 мин.
Няма протест за гаранцията на Паскал
Чете се за: 00:32 мин.
Подозират умисъл за дерайлиралия трамвай край Румънското...
Чете се за: 01:00 мин.
НИМХ: Лятото на 2025 г. е едно от най-сухите и горещи в...
Чете се за: 12:15 мин.
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор,...
Чете се за: 01:57 мин.
Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон...
Чете се за: 03:57 мин.

Рекордна цена на златото

Чете се за: 01:10 мин.
По света
рекордна цена златото
Цената на златото достигна исторически максимум от над 3 508 долара за унция на фона на отслабването на американската валута и очакванията, че Федералният резерв ще намали основната лихва този месец.

Стойността на среброто достигна 14-годишен максимум. Впоследствие цената и на двата ценни метала спадна в европейската търговия заради възстановяването на долара. Златото тази година поскъпна с 33 процента при 27 на сто за миналата година.

Според пазарите има 89 процента вероятност Федералният резерв да намали основната лихва до края на месеца с 25 базисни пункта. Тази прогноза, дългосрочните тревоги за инфлацията и нервността на световните пазари тласкат нагоре цената на ценните метали.

Към това се добавят и въпросите около независимостта на Федералния резерв на фона на безмилостните нападки на президента Тръмп срещу американската централна банка и усилията му да уволни нейния гуверньор Лиза Кук.

Златото поскъпна до нов исторически връх
Златото поскъпна до нов исторически връх
КЗП публикува списък със 100 стоки, чиито цени ще се следят ежедневно КЗП публикува списък със 100 стоки, чиито цени ще се следят ежедневно
Чете се за: 01:00 мин.
Продажбите на нови автомобили в Европа се възстановяват през юли, в България ръстът е над 20% Продажбите на нови автомобили в Европа се възстановяват през юли, в България ръстът е над 20%
Чете се за: 02:52 мин.
Рекорден скок на цената на лимоните Рекорден скок на цената на лимоните
Чете се за: 03:00 мин.
НСИ контрира шефката на КЗП НСИ контрира шефката на КЗП
Чете се за: 03:22 мин.
Ще се отразят ли митата на Тръмп на цените на стоките у нас? Ще се отразят ли митата на Тръмп на цените на стоките у нас?
Чете се за: 04:22 мин.

Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Подозират умисъл за дерайлиралия трамвай край Румънското посолство Подозират умисъл за дерайлиралия трамвай край Румънското посолство
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор, забил колата си в автобус в София Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор, забил колата си в автобус в София
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
От Бургас стартира националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България От Бургас стартира националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България
Чете се за: 03:45 мин.
България и еврото
Няма протест за гаранцията на Паскал
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
След срещата Фицо-Путин: Пробив в преговорите за Украйна?
Чете се за: 03:40 мин.
По света
"Седем години на ужас и ад": Депардийо се сдоби с ново...
Чете се за: 01:25 мин.
По света
НИМХ: Лятото на 2025 г. е едно от най-сухите и горещи в България от...
Чете се за: 12:15 мин.
У нас
