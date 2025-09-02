Рекордна цена на златото

Цената на златото достигна исторически максимум от над 3 508 долара за унция на фона на отслабването на американската валута и очакванията, че Федералният резерв ще намали основната лихва този месец.



Стойността на среброто достигна 14-годишен максимум. Впоследствие цената и на двата ценни метала спадна в европейската търговия заради възстановяването на долара. Златото тази година поскъпна с 33 процента при 27 на сто за миналата година.

Според пазарите има 89 процента вероятност Федералният резерв да намали основната лихва до края на месеца с 25 базисни пункта. Тази прогноза, дългосрочните тревоги за инфлацията и нервността на световните пазари тласкат нагоре цената на ценните метали.

Към това се добавят и въпросите около независимостта на Федералния резерв на фона на безмилостните нападки на президента Тръмп срещу американската централна банка и усилията му да уволни нейния гуверньор Лиза Кук.