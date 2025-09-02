Красимир Балъков: България трябва да даде всичко от себе си срещу Испания

България трябва да даде всичко от себе си на терена в мача срещу Испания. Това сподели Красимир Балъков, който е част от благотворителна фиеста, организирана от Българския футболен съюз - "Заедно за децата". Събитието се провежда на стадион "Юнак" в София.

Образователната група "Светлина" стана партньор на благотворителна инициатива на БФС

"Когато ми се обадиха и ме поканиха на тази инициатива, веднага казах да. На първо място, защото при идващия мач с испанците, една хубава атмосфера с много деца е изключително хубаво нещо. И второ, защото това е една благородна кауза", сподели легендата на българския футбол.

Балъков коментира и предстоящата световна квалификация с "Ла Фурия Роха", която е на 4 септември от 21:45 ч. и ще бъде излъчена в ефира на БНТ.

Гледайте световната квалификация България – Испания на 4 септември по БНТ 1 и БНТ 3

"Аз мисля, че Илиан Илиев знае какво да каже на футболистите. Най-важното, което трябва да направим, е да дадем всичко на терена, което имаме като потенциал. Да бъдем със самочувствие, да не се плашим, да не сме страхливи. Може да загубиш, но най-важното е от първата до последната минута този пълен стадион да поддържа отбора си до края", категоричен бе той.

"Всичко може да се случи във футбола, но трябва да сме реалисти - Испания ще ни победи. Аз ще бъда доволен, ако националите играят със самочувствие. Това е най-големият подарък за всички, които ще са на стадиона и извън него. Пожелавам си да го преживеем и да получим този подарък", завърши Красимир Балъков.

Вижте цялото интервю във видеото!