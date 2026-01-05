Египет победи Бенин след продължения за място на четвъртфиналите

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На Богоявление в Калофер
Чете се за: 03:00 мин.

Спорт
"Фараоните" се нуждаеха от продължения, за да пречупят опонента си.

Египет
Египет победи Бенин с 3:1 след продължения в 5-ия осминафинал за Купата на африканските нации. "Фараоните" се нуждаеха от продължения, за да пречупят опонента си.

През първото полувреме на стадион "Адгар" в Агадир опасните ситуации липсваха, а двата отбора си отправиха по един точен изстрел. Вратарите Мохамед Ел-Шенауи и Марсел Данджину бяха на ниво и запазиха мрежите си сухи до почивката.

След паузата "фараоните" първи нанесоха своя удар. В 69-ата минута Маруан Атиа откри резултата с удар от движение извън наказателното поле.

Възпитаниците на Гернот Рор възобновиха равенството в 83-ата минута. Мохамед Ел-Шенауи изби от голлинията коварно центриране, но постави топката на пътя на Жодел Досу, който изравни с шут от вътрешността на вратарското поле.

В последната минута на редовното време Мохамед Салах можеше да донесе успеха на тима си в редовното време, но Марсел Данджину парира изстрела му с крак.

Футболистите на Хосам Хасан възобновиха аванса си с първия си точен удар в продълженията. В 97-ата минута Ясер Ибрахим засече с глава центриране в пеналтерията на Маруан Атиа.

В последната 123-а минута Мохамед Салах сложи точка на спора с трети гол. Фланговият футболист завърши контраатака с шут извън наказателното поле. Крилото на Ливърпул се превърна в първия играч с 10 попадения в турнира.

На четвъртфиналите Египет ще срещне победителя от осминафинала между Кот д'Ивоар и Буркона Фасо.

