Ивелин Попов: В националния отбор няма хора, които да мислят, да паднем по-малко

Спорт
Капитанът на Ботев (Пловдив) добави, че "у дома и стените помагат", два дни преди мача на България срещу Испания.

Ивелин Попов
В националния отбор няма хора, които да мислят, да паднем по-малко. Това заяви капитанът на Ботев (Пловдив) Ивелин Попов два дни преди мача на България срещу Испания.

Бившият национал е част от благотворителна фиеста, организирана от Българския футболен съюз - "Заедно за децата".

Образователната група "Светлина" стана партньор на благотворителна инициатива на БФС

Събитието се провежда на стадион "Юнак" в София.

"Трябва да търпим нашето. Ние трябва да ценим българското. Във всяка държава се предпочита своето, а след това чуждото. Трябва да даваме повече шанс за изява на нашите момчета", категоричен бе Попов.

"В националния отбор няма хора, които да мислят, да паднем по-малко. Футбол е и всичко става. У дома и стените помагат. Моето време в националния е минало. Сега трябва да се радваме на младите момчета и да ги подкрепяме", добави той Попов.

Световната квалификация между България и Испания е на 4 септември от 21:45 ч. и ще бъде излъчена в ефира на БНТ.

Гледайте световната квалификация България – Испания на 4 септември по БНТ 1 и БНТ 3

Гледайте цялото интервю във видеото!

#"Заедно за децата" #Български национален отбор по футбол за мъже #Ивелин Попов

