ИЗВЕСТИЯ

Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Няма протест за гаранцията на Паскал
Подозират умисъл за дерайлиралия трамвай край Румънското...
НИМХ: Лятото на 2025 г. е едно от най-сухите и горещи в...
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор,...
Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон...
"Харесвахме си кмета, долу диктатурата": Нов протест в подкрепа на Благомир Коцев

от БНТ , Репортер: Светлана Ганчева
У нас
Шествието премина по централните улици на Варна до Съдебната палата

Нов протест в подкрепа на кмета на Варна Благомир Коцев се провежда тази вечер. Организаторите заявиха, че целта му е да се изрази недоволството срещу действията на институциите и продължаващото задържане на Коцев.

Протестиращите варненци и днес първо се събраха пред сградата на общината, където изразиха съмненията си, че арестът му е политически акт, както и очакванията си той да бъде освободен. Шествието премина по централните улици на Варна до Съдебната палата.

"Днес съм тук, за да протестирам срещу продължаващото незаконно задържане на нашия кмет. И затова сме тук и надявам се до последно докато той бъде освободен, защото той е без присъда, без никакво основание задържан".

"Определено смятаме, че задържането продължи прекалено дълго и без основание. Започна като беше нарушена подсъдността".

"Настояваме първо за освобождаване на варненския Благомир Коцев и двамата общински съветници, които са незаконно задържани в София, противозаконно. Извършва се престъпление сред българското законодателство и спрямо демокрацията на България, долу диктатурата".

"Харесвахме кмета. Гласувахме за него, обаче, какви номера правят управляващите, това е ясно".

"Тук сме, защото искаме държавата да се развива нормално, но пък задържането на Благомир Коцев е като лакмус какво се случва в държавата? Това е. То е ясно, че има големи несъответствия с законовите изисквания. По-скоро е тормоз политически".

