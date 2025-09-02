"Харесвахме си кмета, долу диктатурата": Нов протест в подкрепа на Благомир Коцев

Нов протест в подкрепа на кмета на Варна Благомир Коцев се провежда тази вечер. Организаторите заявиха, че целта му е да се изрази недоволството срещу действията на институциите и продължаващото задържане на Коцев.

Протестиращите варненци и днес първо се събраха пред сградата на общината, където изразиха съмненията си, че арестът му е политически акт, както и очакванията си той да бъде освободен. Шествието премина по централните улици на Варна до Съдебната палата.

"Днес съм тук, за да протестирам срещу продължаващото незаконно задържане на нашия кмет. И затова сме тук и надявам се до последно докато той бъде освободен, защото той е без присъда, без никакво основание задържан".

"Определено смятаме, че задържането продължи прекалено дълго и без основание. Започна като беше нарушена подсъдността". "Настояваме първо за освобождаване на варненския Благомир Коцев и двамата общински съветници, които са незаконно задържани в София, противозаконно. Извършва се престъпление сред българското законодателство и спрямо демокрацията на България, долу диктатурата".