"Харесвахме си кмета, долу диктатурата": Нов протест в подкрепа на Благомир Коцев

Шествието премина по централните улици на Варна до Съдебната палата
Нов протест в подкрепа на кмета на Варна Благомир Коцев се провежда тази вечер. Организаторите заявиха, че целта му е да се изрази недоволството срещу действията на институциите и продължаващото задържане на Коцев.
Протестиращите варненци и днес първо се събраха пред сградата на общината, където изразиха съмненията си, че арестът му е политически акт, както и очакванията си той да бъде освободен. Шествието премина по централните улици на Варна до Съдебната палата.
"Днес съм тук, за да протестирам срещу продължаващото незаконно задържане на нашия кмет. И затова сме тук и надявам се до последно докато той бъде освободен, защото той е без присъда, без никакво основание задържан".
"Определено смятаме, че задържането продължи прекалено дълго и без основание. Започна като беше нарушена подсъдността".
"Настояваме първо за освобождаване на варненския Благомир Коцев и двамата общински съветници, които са незаконно задържани в София, противозаконно. Извършва се престъпление сред българското законодателство и спрямо демокрацията на България, долу диктатурата".
"Харесвахме кмета. Гласувахме за него, обаче, какви номера правят управляващите, това е ясно".
"Тук сме, защото искаме държавата да се развива нормално, но пък задържането на Благомир Коцев е като лакмус какво се случва в държавата? Това е. То е ясно, че има големи несъответствия с законовите изисквания. По-скоро е тормоз политически".