ИЗВЕСТИЯ

Тръмп заяви, че е "много разочарован" от Путин

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Имам добри отношения с китайския лидер, посочи още той

Снимка: БТА
Доналд Тръмп заяви, че е "много разочарован" от руския лидер Владимир Путин. Американският президент заяви в радиоинтервю, че неговата администрация планира конкретни действия във връзка с Украйна, но не даде подробности.

"Ще видим какво ще се случи. Ще видим какво ще направят те и до къде ще се стигне. Наблюдавам нещата отблизо. Миналата седмица двете държави са изгубили 7000 войници, 7313 войници - за да съм точен. Без да има причина. Това са руснаци и украинци. Но знаете ли - войници са. Искам това да приключи."

Тръмп отхвърли твърденията, че близките отношения между Китай, Русия и редица други държави са предизвикателство за мястото на Съединените щати на глобалната сцена.

По думите му той има "добри отношения" с китайския лидер. "Китай се нуждае повече от Съединените щати, отколкото ние от тях". След началото на парада в Пекин, в социалната си мрежа написа "Предайте поздрави на Путин и Ким Чен-ун, докато кроите заговор срещу Съединените щати.

По-рано, от Овалния кабинет Тръмп заяви, че предстои разполагане на Националната гвардия в Чикаго, но не посочи кога. Губернаторът на Илинойс - Джей Би Прицкер, беше категоричен, няма нужда от войници по улиците на Чикаго.

