В Ахелой недоволстват заради непрестанен шум от пречиствателна станция

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Някой не си е свършил работата както трябва, коментира кметът

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Жители на Ахелой недоволстват заради силен шум през късните часове от нощта от пречиствателна станция, която се намира в населеното място. Местните са организирали подписка в кметството, защото проблемът остава нерешен от години. Съоръжението е най-голямото по Южното Черноморие и обслужва няколко населени места, включително и Слънчев бряг.

Пречиствателната станция работи на пълен капацитет, но така работата ѝ предизвиква шум, който пречи както на местните жители, така и на туристите.

"Шумът е постоянен - през деня, вечерта, всяко време на годината, особено лятото е ужасен. Не може да се спи, хората спят на отворени прозорци, то е безумие просто. Да не говорим, че Ахелой като цяло е спокойно градче, туристите точно за това го избират, за да си изкарат една спокойна почивка и всъщност се оказва точно обратното", каза Кремена Краева.

Пречиствателната станция няма как да се измести, но предлагаме да има проект или поне основен ремонт, посочи Живка Стоянова.

Някой не си е свършил работата както трябва по тази пречиствателна станция, коментира кметът на Ахелой Димитър Нейчев. По негова инициатива е организирана подписка.

"Ще бъде изпратена първо, ще бъде адресирана, както следва, с подкрепата на кмета на община Поморие. Ще бъде изпратена до ВиК Бургас, до министерството, до всички институции, които трябва да помогнат, за да спре най-накрая тормозът с този шум".

От досегашната им комуникация с институциите е станало ясно, че пречиствателната станция е в норма и няма никакви нарушения.

БНТ се свърза с Община Поморие, откъдето отговориха, че преди 10 години пречиствателната станция е прехвърлена към ВиК-Бургас. Потърсихме за коментар и водоснабдителното дружество за становище. Те заявиха, че станцията работи на пълен капацитет и отговаря на всички европейски изисквания и директиви.

Освен това, тя е реконструирана преди около 10 години, а преди 2 седмици е била и последната проверка на регионалната екоинспекция, която не е отчела никакви завишени стойности, включително и тези за шум.

Вижте още в прякото включване на Елеана Цанова

#Ахелой #шум #пречиствателна станция

