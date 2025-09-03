БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

НА ЖИВО: Народното събрание започва работа след лятната...
Радостин Василев: МЕЧ отправи поканата за вот на недоверие към ПП-ДБ

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Докато коалицията не се разклати сама отвътре, ще е трудно, заяви той

Снимка: БНТ
В началото на лятото поканата за вота на недоверие беше отправена от МЕЧ към ПП-ДБ и други политически субекти. Ние работим по темата вътрешен ред и сигурност, те работят по подтема "завладяната държава". Съавтори сме и ако някой си мисли нещо друго, няма да има вот на недоверие. Това каза в "Денят започва" лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

"Направили сме огромно усилие в подготовката и мисля, че това е нужен вот, защото тези неща трябва да бъдат изказани в зала, а не по медиите. Аритметиката не излиза, докато тази коалиция сама не бъде разклатена отвътре, ще е много трудно. Те ще правят бюджет в евро, преходно преливане в еврозоната и стабилизация на публичните финанси. Ще работят по ПВУ, който, според тях, е провален от предишни техни партньори. Стабилността е налице поне до края на годината, ако нещо форсмажорно не ги разклати".

Според Василев кабинетът може да бъде свален от Пеевски или Борисов, защото "Слави Трифонов живее с идеята, че това му е последно участие на политическата сцена и нищо не е в състояние да го ядоса".

#нов политически сезон #Радостин Василев #меч #вот на недоверие

