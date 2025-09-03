Част от родителите на децата, катерили се по кран в София, са знаели за действията им

Децата, качили се на кран в София, са обяснили пред полицията, че са го направили "заради адреналина и да си направят интересни снимки". Това съобщи пред журналисти директорът на СДВР Любомир Николов. Той обясни още, че част от родителите са знаели за действията им, но не са могли да ги възпрат.

"5 младежи се катерят по кран, използван за строеж на сграда на Цариградско шосе. Нашите екипи на място установиха две деца, които вече са слезли от крана и три, които все още бяха горе. Те са свалени и са казали, че има още двама, които се притесняват да слязат. Проведохме спасителна операция с пожарната, Столична община, алпинисти, които да помогнат на децата".

Впоследствие са установени още две деца, които са били там в момента на подаване на сигнала. Те и родителите им са били привикани в полицията, където са взети мерки за административни нарушения.

По всяка вероятност родителите ще бъдат наложени санкции, тъй като всички младежи са непълнолетни: "Имаме един 13-годишен, двама 15-годишни, един 17-годишен", обясни Николов.

Сградата е имала охрана, но децата са се качили по самия кран отвън. Няма информация да са се качвали по други сгради.