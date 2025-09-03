БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Осъждан за кражба е обвиняемият за инцидента с трамвай 22...
Чете се за: 02:05 мин.
Народното събрание започна работа след лятната ваканция
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Част от родителите на децата, катерили се по кран в София, са знаели за действията им

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Запази

Те вероятно ще бъдат глобени, тъй като всички младежи са непълнолетни

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Децата, качили се на кран в София, са обяснили пред полицията, че са го направили "заради адреналина и да си направят интересни снимки". Това съобщи пред журналисти директорът на СДВР Любомир Николов. Той обясни още, че част от родителите са знаели за действията им, но не са могли да ги възпрат.

"5 младежи се катерят по кран, използван за строеж на сграда на Цариградско шосе. Нашите екипи на място установиха две деца, които вече са слезли от крана и три, които все още бяха горе. Те са свалени и са казали, че има още двама, които се притесняват да слязат. Проведохме спасителна операция с пожарната, Столична община, алпинисти, които да помогнат на децата".

Впоследствие са установени още две деца, които са били там в момента на подаване на сигнала. Те и родителите им са били привикани в полицията, където са взети мерки за административни нарушения.

По всяка вероятност родителите ще бъдат наложени санкции, тъй като всички младежи са непълнолетни: "Имаме един 13-годишен, двама 15-годишни, един 17-годишен", обясни Николов.

Сградата е имала охрана, но децата са се качили по самия кран отвън. Няма информация да са се качвали по други сгради.

#София #кран #деца

Последвайте ни

ТОП 24

Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
1
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
3
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е потеглил сам
4
Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е...
АТВ-то, което помете петима: Нередовни документи, фалшив технически преглед и незаконно отдаване под наем
5
АТВ-то, което помете петима: Нередовни документи, фалшив технически...
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор, забил колата си в автобус в София
6
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор, забил...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
3
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
4
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
5
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
6
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...

Още от: Сигурност и правосъдие

АТВ-то, което помете петима: Нередовни документи, фалшив технически преглед и незаконно отдаване под наем
АТВ-то, което помете петима: Нередовни документи, фалшив технически преглед и незаконно отдаване под наем
Няма да има разследване за инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен (ОБЗОР) Няма да има разследване за инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен (ОБЗОР)
Чете се за: 04:17 мин.
Президентът: Ядрената енергетика трябва да се развива с ясни цели, разчети и гаранции за безопасност Президентът: Ядрената енергетика трябва да се развива с ясни цели, разчети и гаранции за безопасност
Чете се за: 03:17 мин.
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
6247
Чете се за: 00:42 мин.
Няма протест за гаранцията на Паскал Няма протест за гаранцията на Паскал
Чете се за: 00:32 мин.
Рюте за самолета на Урсула фон дер Лайен: Работим ден и нощ, за да няма повече такива атаки Рюте за самолета на Урсула фон дер Лайен: Работим ден и нощ, за да няма повече такива атаки
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Осъждан за кражба е обвиняемият за инцидента с трамвай 22 в София
Осъждан за кражба е обвиняемият за инцидента с трамвай 22 в София
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Част от родителите на децата, катерили се по кран в София, са знаели за действията им Част от родителите на децата, катерили се по кран в София, са знаели за действията им
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Илияна Йотова: Приоритетите на управляващото мнозинство са коренно различни от тези на президентството Илияна Йотова: Приоритетите на управляващото мнозинство са коренно различни от тези на президентството
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Трима пострадаха след инцидент с автобус от градския транспорт на Бургас Трима пострадаха след инцидент с автобус от градския транспорт на Бургас
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Политическите заявки през новия парламентарен сезон
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Народното събрание започна работа след лятната ваканция
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Бойко Борисов: Управлението не е стабилно, но ще вървим докрай
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
В Ахелой недоволстват заради непрестанен шум от пречиствателна станция
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ