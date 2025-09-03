Очаква ни слънчев и топъл уикенд

Слънчево ще е времето и днес, но се очаква атмосферно смущение. В Западна България ще се развива купесто-дъждовна облачност, до полунощ на места там ще превали и ще прегърми. По-интензивно в планинските райони. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Температурите ще са предимно между 32° и 37°, в София - около 31°, по морето - между 28° и 32°.

През нощта в повечето райони ще бъде ясно, само че в крайните западни части от страната облачността ще остане значителна и на отделни места там все още ще превалява. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. През деня ще се ориентира от изток-североизток, в Източна България и в Дунавската равнина ще се усили до умерен. Ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. След обяд отново главно в Западна България се очакват изолирани краткотрайни превалявания. Дневните температури ще се понижат и максималните ще са между 28° и 33°, в София – около 29°.

По Черноморието - между 27° и 30°. И там ще е предимно слънчево , с разкъсана висока облачност. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето е 2-3 бала.

И в планините ще бъде слънчево, с по-значителна облачност следобед. Главно в масивите в Югозападна България ще е купеста и там, на изолирани места, за кратко ще превали през деня. Ще духа слаб до умерен вятър, посоката ще е от изток-североизток.

В петък и през почивните дни ще бъде слънчево, с повече облаци в източните и в планинските райони. Там ще превалява краткотрайно, но само на изолирани места. Слънчево ще бъде и в началото на новата седмица, но се повишава вероятността за по-значителни временни увеличения на облачността и превалявания. Температурите през целия период ще са без особена промяна.