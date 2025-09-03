Ден преди мача с България: Кои са най-скъпите футболисти в селекцията на Испания?

Еуфорията преди мача между България и Испания на старта на квалификациите за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико продължава. Тя се разгърна в пълен вид след пристигането на действащите европейски шампиони в София. В бляскавата селекция на Луис де ла Фуенте звезди не липсват, като някои от тях са и сред най-скъпите в света.

Колоната повежда Ламин Ямал с 200 милиона евро според един от най-популярните сайтове, който следи за цените и трансферите на играчите. След него се нарежда друг футболист на Барселона – Педри, който струва 140 млн, а Топ 3 допълва Родри от Манчестър Сити с цена от 110 млн. На четвъртата позиция следва друг играч на каталунците – Пау Кубарси, като той е оценяван на 80 млн, а Топ 5 затваря Нико Уилямс от Атлетик Билбао, който струва 70 млн.

За Илиан Илиев това ще бъде 17-ти мач начело на българите, като до този момент статистиката показва, че той има 3 победи, 9 равенства и 4 загуби.

Квалификацията от първия кръг в група Е между „лъвовете“ и „фуриите“ ще бъде изиграна утре (четвъртък) на Националния стадион „Васил Левски“. Срещата ще стартира от 21:45 часа на живо в ефира на БНТ 1 и БНТ 3. Студиото ни започва 45 минути по-рано.

