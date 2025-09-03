БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ден преди мача с България: Кои са най-скъпите футболисти в селекцията на Испания?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Стефан Георгиев
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Български футбол
Запази

Еуфорията става все по-голяма, а испанците могат да се похвалят с класни и скъпоструващи футболисти.

Scroll left Scroll right
Слушай новината

Еуфорията преди мача между България и Испания на старта на квалификациите за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико продължава. Тя се разгърна в пълен вид след пристигането на действащите европейски шампиони в София. В бляскавата селекция на Луис де ла Фуенте звезди не липсват, като някои от тях са и сред най-скъпите в света.

Колоната повежда Ламин Ямал с 200 милиона евро според един от най-популярните сайтове, който следи за цените и трансферите на играчите. След него се нарежда друг футболист на Барселона – Педри, който струва 140 млн, а Топ 3 допълва Родри от Манчестър Сити с цена от 110 млн. На четвъртата позиция следва друг играч на каталунците – Пау Кубарси, като той е оценяван на 80 млн, а Топ 5 затваря Нико Уилямс от Атлетик Билбао, който струва 70 млн.

За Илиан Илиев това ще бъде 17-ти мач начело на българите, като до този момент статистиката показва, че той има 3 победи, 9 равенства и 4 загуби.

Квалификацията от първия кръг в група Е между „лъвовете“ и „фуриите“ ще бъде изиграна утре (четвъртък) на Националния стадион „Васил Левски“. Срещата ще стартира от 21:45 часа на живо в ефира на БНТ 1 и БНТ 3. Студиото ни започва 45 минути по-рано.

Вижте репортажа във видеото!

Гледайте световната квалификация България – Испания на 4 септември по БНТ 1 и БНТ 3!

Свързани статии:

Европейският шампион Испания пристигна на българска земя
Европейският шампион Испания пристигна на българска земя
Сериозните мерки за сигурност около испанците позволиха на...
Чете се за: 01:22 мин.
Гледайте световната квалификация България – Испания на 4 септември по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте световната квалификация България – Испания на 4 септември по БНТ 1 и БНТ 3
Студийната програма с водещ Радостин Любомиров започва в 21:00 ч.
Чете се за: 01:32 мин.
#квалификации за световно първенство по футбол през 2026 година #Национален отбор на Испания по футбол #Български национален отбор по футбол за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
1
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Самопризнанията за екшъна с трамвай 22: Съжалявам! Бях пиян
3
Самопризнанията за екшъна с трамвай 22: Съжалявам! Бях пиян
На жълтите павета: Печено агнешко и викове "Оставка" в Триъгълника на властта
4
На жълтите павета: Печено агнешко и викове "Оставка" в...
По следите на черния леопард - забелязаха го край Дупница (ВИДЕО)
5
По следите на черния леопард - забелязаха го край Дупница (ВИДЕО)
Четири жертви след челен сблъсък край симеоновградското село Константиново
6
Четири жертви след челен сблъсък край симеоновградското село...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
2
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
3
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
4
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
5
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
6
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница

Още от: Спорт

Иван Иванов си подпечата мястото на четвъртфиналите при юношите на US Open
Иван Иванов си подпечата мястото на четвъртфиналите при юношите на US Open
Гледайте световната квалификация България – Испания на 4 септември по БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте световната квалификация България – Испания на 4 септември по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 01:32 мин.
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
7270
Чете се за: 02:40 мин.
Турция ликува в титаничничен дуел срещу Сърбия на Евробаскет 2025 (ВИДЕО) Турция ликува в титаничничен дуел срещу Сърбия на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Чете се за: 04:45 мин.
Феликс Оже-Алиасим продължава към полуфиналите на US Open след успех над Алекс Де Минор Феликс Оже-Алиасим продължава към полуфиналите на US Open след успех над Алекс Де Минор
Чете се за: 02:07 мин.
Германия постигна рутинна победа над Финландия и оглави група "В" Германия постигна рутинна победа над Финландия и оглави група "В"
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

След почивката - на работа: Първи ден в Народното събрание (ОБЗОР)
След почивката - на работа: Първи ден в Народното събрание (ОБЗОР)
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Владимир Путин от Пекин: Нека Зеленски дойде в Москва и ще се срещнем Владимир Путин от Пекин: Нека Зеленски дойде в Москва и ще се срещнем
Чете се за: 02:57 мин.
По света
"Искам детето ми да има бъдеще в България" - пореден протест под мотото "Отпор срещу диктатурата" "Искам детето ми да има бъдеще в България" - пореден протест под мотото "Отпор срещу диктатурата"
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Здравните карти на децата стават електронни: Без хартиени документи в училища и детски градини Здравните карти на децата стават електронни: Без хартиени документи в училища и детски градини
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Микрофон улови Путин и Си да си говорят за трансплантация на органи...
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Опозицията готви пети вот на недоверие: Темата ще бъде вътрешна...
Чете се за: 06:57 мин.
У нас
За цената на един парад - искат оставката на Атанас Зафиров
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Жечо Станков: Хората могат да останат без парно заради дълговете...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ