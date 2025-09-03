На жълтите павета: Печено агнешко и викове "Оставка" в Триъгълника на властта

Оставка на кабинета "Желязков", разпускане на парламента, нови избори, свикване на Велико народно събрание и промяна на Конституцията - това поискаха организаторите на протест пред парламента в първия ден от есенния политически сезон.

Протестът е обявен за граждански, но на него пристигна лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов, както и привърженици на "Възраждане".

В така наречения "триъгълник на властта", недоволството преминава под надслов" "Легитимното Народно събрание на българския народ против нелигитимно избран парламент". Протестиращите скандират "оставка", развяват български знамена, както и знамена с надписи: ВМРО и "Хора от народа". Има и знамена на Русия.

Някои от тях носят сигнални жилетки, на които пише "Непримиримите". Други донесоха тава с печено агнешко месо. Размахаха агнешки главички и кокали.

Има транспаранти с надписи: "Пряка демокрация с референдуми", "Левъ С Русия"!

снимки: БГНЕС

"Поводът е, че след незаслужен летен отпуск, и с 11-процентно увеличение работа стартира 51-вият нелегитимно избран парламент, съответно, който е гласувал и нелегитимният Министерски съвет, оглавяван от "българина" Желязков", коментира пред Петър Недевски от Гражданска инициатива "Будители".

Полицейското присъствие в района е засилено.

Протестиращите се опитаха да пробият кордона пред парадния вход на сградата на парламента, но бяха спрени от служителите на реда. Движението на автомобили в района е спряно.