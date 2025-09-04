Волейболистки от варненско училище събират средства за Световните ученически игри

Волейболистките от варненското основно училище "Добри Чинтулов" са на път да сбъднат една наистина голяма своя мечта - участие на световните ученически игри по волейбол. Финалите тази година ще се играт в китайския град Шанлуо в началото на декември.

Благотворителна кампания вече събра таксата за участие. Има и подкрепа от Община Варна, но са необходими още средства.

Треньорите Мая Костадинова и Стоян Стоянов коментираха успеха на техните момичета, както и от какво още се нуждаят, за да постигнат голямата си цел.

"Такъв успех се постига с много постоянство и труд. Нашето училище, както казахте, има традиции в развитието на този спорт. Нашите усилия винаги са били винаги към участие в републикански ученически игри, но тази учебна година успяхме да класираме отбора и да постигнем първо класиране до този етап във всичките ни участия досега. Както казахте, направили сме регистрацията и сме платили депозита за участие, така че първата стъпка сме я направили. Оттук нататък вече започваме да събираме средства. Надяваме се на помощ от ръководството на училището, на Община Варна. Надяваме се също и на дарителски кампании", заяви Костадинова пред камерата на БНТ.

"Насърчавам момичетата да не се отказват и да се обединим. Макар да има спорове, ние се опитваме да ги премахнем, да се изолираме от такива неща и да продължаваме заедно като един отбор", сподели едно от момичетата за колектива в съблекалнята.

