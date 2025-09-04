Алекс Колев: За всеки един футболист това е мечта да се докосне до това ниво

Нападателят Александър Колев застана пред камерата на БНТ преди първия мач на България от квалификациите за Мондиал 2026 срещу Испания.

32-годишният таран се завръща в националния отбор след трансфера си във втородивизионния китайски тим Нантонг Жиюн.

"Мисля, че всички от нашия отбор ще са по-мобилизирани да се изправят срещу най-добрите футболисти в света. За всеки един от нас това е възможност да се покажеш и да се докоснеш до това ниво. За всеки един футболист това е мечта, така че със сигурност само можем да спечелим от такъв мач", категоричен бе Колев.

"Всеки един отбор има слаби страни, нищо, че е най-добрият в света. Така че мисля, че трябва да се възползваме от тях и да си дебнем момента. Много тичане, много себераздаване, да си помагаме долу един на друг, да си говорим... и защо не да се получат нещата? Трябва да бъдем позитивни", добави той.

Вижте цялото интервю във видеото!