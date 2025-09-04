Алекс Колев: За всеки един футболист това е мечта да се докосне до това ниво

32-годишният нападател се завръща в националния отбор след трансфера си във втородивизионния китайски тим Нантонг Жиюн.
Нападателят Александър Колев застана пред камерата на БНТ преди първия мач на България от квалификациите за Мондиал 2026 срещу Испания.
"Мисля, че всички от нашия отбор ще са по-мобилизирани да се изправят срещу най-добрите футболисти в света. За всеки един от нас това е възможност да се покажеш и да се докоснеш до това ниво. За всеки един футболист това е мечта, така че със сигурност само можем да спечелим от такъв мач", категоричен бе Колев.
"Всеки един отбор има слаби страни, нищо, че е най-добрият в света. Така че мисля, че трябва да се възползваме от тях и да си дебнем момента. Много тичане, много себераздаване, да си помагаме долу един на друг, да си говорим... и защо не да се получат нещата? Трябва да бъдем позитивни", добави той.
