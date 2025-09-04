Алваро Мората: Ще подходим възможно най-сериозно

Испанският нападател даде специално интервю пред БНТ.
Испанският нападател Алваро Мората даде специално интервю пред БНТ преди първия двубой на европейския шампион от квалификациите за Мондиал 2026 срещу България.
Опитният футболист заяви, че гостуването на "Васил Левски" е едно "непознато предизвикателство" и сподели, че очаква един труден мач.
"Изобщо не очакваме лесен мач. Ние сме Испания и съм сигурен, че всеки иска да ни победи, защото сме европейски шампиони", посочи Мората.
"Испания не е гостувала тук и за нас това е едно непознато предизвикателство, което обаче в никакъв случай не приемаме лежерно. Ще подходим възможно най-сериозно, защото искаме да печелим всеки един двубой", категоричен бе той.
