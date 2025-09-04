БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по...
Чете се за: 00:37 мин.
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон...
Чете се за: 01:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Алваро Мората: Ще подходим възможно най-сериозно

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Стефан Георгиев
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

Испанският нападател даде специално интервю пред БНТ.

Алваро Мората
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Испанският нападател Алваро Мората даде специално интервю пред БНТ преди първия двубой на европейския шампион от квалификациите за Мондиал 2026 срещу България.

Опитният футболист заяви, че гостуването на "Васил Левски" е едно "непознато предизвикателство" и сподели, че очаква един труден мач.

"Изобщо не очакваме лесен мач. Ние сме Испания и съм сигурен, че всеки иска да ни победи, защото сме европейски шампиони", посочи Мората.

"Испания не е гостувала тук и за нас това е едно непознато предизвикателство, което обаче в никакъв случай не приемаме лежерно. Ще подходим възможно най-сериозно, защото искаме да печелим всеки един двубой", категоричен бе той.

Вижте цялото интервю във видеото!

Свързани статии:

Какво да очакваме от двубоя България - Испания
Какво да очакваме от двубоя България - Испания
Гост в сутрешния блок на БНТ "Денят започва" бе коментаторът на...
Чете се за: 01:05 мин.
#Световно първенство по футбол 2026 г. #Световни квалификации по футбол в зона Европа #Национален отбор на Испания по футбол #Алваро Мората

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
1
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Самопризнанията за екшъна с трамвай 22: Съжалявам! Бях пиян
3
Самопризнанията за екшъна с трамвай 22: Съжалявам! Бях пиян
На жълтите павета: Печено агнешко и викове "Оставка" в Триъгълника на властта
4
На жълтите павета: Печено агнешко и викове "Оставка" в...
По следите на черния леопард - забелязаха го край Дупница (ВИДЕО)
5
По следите на черния леопард - забелязаха го край Дупница (ВИДЕО)
Четири жертви след челен сблъсък край симеоновградското село Константиново
6
Четири жертви след челен сблъсък край симеоновградското село...

Най-четени

Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
1
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
2
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
3
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
4
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
5
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения онлайн
6
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения...

Още от: Специално за БНТ

Алекс Колев: За всеки един футболист това е мечта да се докосне до това ниво
Алекс Колев: За всеки един футболист това е мечта да се докосне до това ниво
Волейболистки от варненско училище събират средства за Световните ученически игри Волейболистки от варненско училище събират средства за Световните ученически игри
Чете се за: 01:57 мин.
Християн Касабов: На световното първенство ще гоним много медали Християн Касабов: На световното първенство ще гоним много медали
Чете се за: 01:35 мин.
Найден Найденов: Казийски ще бъде стимул за всички в отбора Найден Найденов: Казийски ще бъде стимул за всички в отбора
Чете се за: 01:55 мин.
Футболистите на България и Испания ще бъдат представени с рисунки на деца от ЛАДУ Футболистите на България и Испания ще бъдат представени с рисунки на деца от ЛАДУ
Чете се за: 02:10 мин.
Ивайло Йорданов в предаването "Зала на славата" Ивайло Йорданов в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 03:45 мин.

Водещи новини

Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по целия свят
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по целия свят
Чете се за: 00:37 мин.
По света
НА ЖИВО: Депутатите изслушват премиера заради инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен НА ЖИВО: Депутатите изслушват премиера заради инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон с 15 жертви Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон с 15 жертви
Чете се за: 01:25 мин.
По света
"Замръзнах, но хищникът не ме отрази": Разказ на очевидеца, заснел черния леопард край Дупница "Замръзнах, но хищникът не ме отрази": Разказ на очевидеца, заснел черния леопард край Дупница
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Съдът остави в ареста учителя, обвинен в педофилия
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Без синя и зелена зона в София на 6, 7 и 8 септември
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Бойко Борисов за делегацията на Зафиров в Пекин: Отишли са с техни...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ