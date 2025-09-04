В НС попитаха премиера в качеството на какъв Атанас Зафиров е на посещение в Китай

В началото на заседанието от ПП-ДБ в декларация поискаха оставката на вицепремиера Атанас Зафиров заради посещението му на Парада на победата в Китай. Попитаха премиера и председателя на Народно събрание чрез писма задочно в какво качество е - дали в лично качество, дали като партиен лидер или като официален представител на българското правителство.

На тези техни питания отговор даде Бойко Борисов в кулоарите на парламента и още лидери на парламентарни партии.

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: Доколкото знам, Зафиров е там като лидер на партия и тяхната партия си е била столетница и винаги е имала такава политика. Те бяха коалиционни партньори на ПП и ДБ, ако сте забравили. Аз не се меся никога в работата на други партии. Освен това аз не знам Китай да е обявен за вражеска държава. Доколкото знам Асен Василев работи много добре с Китай, самият той каза, че с Китай трябва да се работи. Не съм изпратил хора там, защото имаме много работа.