В НС попитаха премиера в качеството на какъв Атанас Зафиров е на посещение в Китай

В началото на заседанието от ПП-ДБ в декларация поискаха оставката на вицепремиера Атанас Зафиров заради посещението му на Парада на победата в Китай. Попитаха премиера и председателя на Народно събрание чрез писма задочно в какво качество е - дали в лично качество, дали като партиен лидер или като официален представител на българското правителство.
На тези техни питания отговор даде Бойко Борисов в кулоарите на парламента и още лидери на парламентарни партии.
Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: Доколкото знам, Зафиров е там като лидер на партия и тяхната партия си е била столетница и винаги е имала такава политика. Те бяха коалиционни партньори на ПП и ДБ, ако сте забравили. Аз не се меся никога в работата на други партии. Освен това аз не знам Китай да е обявен за вражеска държава. Доколкото знам Асен Василев работи много добре с Китай, самият той каза, че с Китай трябва да се работи. Не съм изпратил хора там, защото имаме много работа.
Асен Василев, председател на ПП-ДБ: Тук искам да напомня на г-н Борисов, който се похвали колко бил опитен и че той не бил пратил никой от ГЕРБ, че точно тази му опитност ни държа 15 години извън Шенген. Не е окей да седиш между два стола. България е в Европейския съюз, България е в НАТО, тя има ясни съюзници, има ясна доктрина и не може да прави действия, които не са съгласувани с българския национален интерес, първо с българското външно министерство, второ и със съюзниците, с които ние сме в общ съюз.
Ивелин Михайлов, председател на "Величие": Структурата на управлението в България функционира така - ГЕРБ има две партии, това са "Възраждане" и "Да, България". Като "Възраждане" директно общува с Русия, те имат връзка с "Единна Русия", а "Да, България" общуват с демократите в САЩ. Делян Пеевски и ДПС си имат БСП, която общува с Китай, и ИТН, която общува с английското посолство.