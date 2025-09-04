БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон...
Бойко Борисов за делегацията на Зафиров в Пекин: Отишли са с техни пари по време на отпуск

Разликата между мен и другите политици в България е моят опит, заяви лидерът на ГЕРБ

борисов всички институции партньори депутати всички чиито усилия направиха възможно
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира поисканата от ПП-ДБ оставка на вицепремиера и лидер на БСП Атанас Зафиров заради посещението му в Китай.

"Зафиров е там като лидер на партия и тяхната партия е столетница и винаги е имала такава политика. Те бяха коалиционни партньори на ПП-ДБ. Не знам Китай да е обявен за вражеска държава. Асен Василев работи много добре с Китай и казва, че с Китай трябва да се работи. От ГЕРБ не съм пратил хора там, защото имаме много работа. Но България не е излязла от формата 16+1 и не съм чул ЕК или Европа в лицето на външния министър директива за посещения в Китай. Кристин Лагард беше в Пекин. Тук се опитвате да направите скандал с нещо, което няма нищо скандално. Там има лидери, които не са приемливи за нашата външна политика. Само, че партията, с която сме в коалиция, с която с ПП-ДБ бяха в коалиция, социалистическата партия, смята друго. Отишли са с техни пари по време на отпуск. Разликата между мен и другите политици в България е моят опит. Затова не съм изпратил представители на ГЕРБ там. Като си дойде Зафиров ще го питате него, аз не съм ги избирал БСП, ИТН и ДПС-НН да ни подкрепят, защото са най-хубавите, най-добрите и милите за Герб, както не бях избирал и ПП-ДБ, но математиката в парламента искаше тогава да се направи сглобка", каза Борисов.

#ПП-ДБ #атанас зафиров #Бойко Борисов #оставка

