ПП-ДБ искат оставката на вицепремиера Зафиров заради посещението му в Китай

ПП-ДБ поискаха оставката на вицепремиера и лидер на БСП Атанас Зафиров заради посещението му в Китай.

В декларация от парламентарната трибуна коалицията остро осъди неговите действия.

Елисавета Белобрадова: "От 30 август до 3 септември Атанас Зафиров беше на посещение в Китай по покана на Китайската комунистическа партия. Поводът беше военния парад. На него присъстващи бяха президентът на Русия и лидерът на Северна Корея. Зафиров води делегация, в която участва и регионалният министър Иван Иванов. "Демократична България" зададе серия въпроси към председателя на НС и към премиера, за да разберем в какво качество Зафиров е бил в Пекин, рамо до рамо с неприятелски държави. Въпросите ни бяха върнати от Наталия Киселова с аргумента, че въпросите не попадат в нейния ресор. Подобен отговор получихме и от премиера Желязков. След това получихме ново писмо от г-н Желязков, че по това време вицепремиерът Зафиров е бил в отпуск. В същото време китайски медии твърдят, че Зафиров е част от официална държавна делегация. Въпросът остава. В какво качество Зафиров е в Пекин - като Атанас от Бургас, като партиен лидер или като вицепремиер от управляващото мнозинство? В какво качество той е на общата снимка с лидерите на още 24 държави. Това правителство упорито демонстрира, че България няма национални интереси и единствената политика е да се целува ръката на този, който я подаде. Представители на това управление ходят там, където ги поканят. Възмущението ни е от пълната безпринципност на г-н Зафиров. Настояваме за оставката му като вицепремиер във връзка с посещението му в Китай."