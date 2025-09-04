Валентин Асенов, помел с колата си баща на три деца в кв. "Христо Ботев", остава в ареста

Апелативният съд остави Валентин Асенов в ареста. Според съда по безспорен начин е установено, че той е управлявал автомобила, който на 14 юли се заби челно в АТВ-то и причини смъртта на Асен Димитров и рани шофьора Марио Михайлов.

Според Апелативния съд са налице предпоставки Валентин да извърши ново престъпление, оттам изтъкнаха условната присъда на подсъдимия за грабеж и побои и изпитателния му срок от 2 години. Настоящето престъпление е извършено именно в изпитателния му срок и след употреба на наркотични вещества. Валентин е обществено опасен и трябва да остане в ареста, постани съдът.