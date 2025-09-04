БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Валентин Асенов, помел с колата си баща на три деца в кв....
Чете се за: 00:55 мин.
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по...
Чете се за: 00:37 мин.
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон...
Чете се за: 01:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Валентин Асенов, помел с колата си баща на три деца в кв. "Христо Ботев", остава в ареста

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Запази
валентин асенов помел колата баща три деца христо ботев остава ареста
Слушай новината

Апелативният съд остави Валентин Асенов в ареста. Според съда по безспорен начин е установено, че той е управлявал автомобила, който на 14 юли се заби челно в АТВ-то и причини смъртта на Асен Димитров и рани шофьора Марио Михайлов.

Според Апелативния съд са налице предпоставки Валентин да извърши ново престъпление, оттам изтъкнаха условната присъда на подсъдимия за грабеж и побои и изпитателния му срок от 2 години. Настоящето престъпление е извършено именно в изпитателния му срок и след употреба на наркотични вещества. Валентин е обществено опасен и трябва да остане в ареста, постани съдът.

#кв. Христо Ботев #Валентин Асенов #Асен Димитров #АТВ

Последвайте ни

ТОП 24

Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
1
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Самопризнанията за екшъна с трамвай 22: Съжалявам! Бях пиян
3
Самопризнанията за екшъна с трамвай 22: Съжалявам! Бях пиян
На жълтите павета: Печено агнешко и викове "Оставка" в Триъгълника на властта
4
На жълтите павета: Печено агнешко и викове "Оставка" в...
По следите на черния леопард - забелязаха го край Дупница (ВИДЕО)
5
По следите на черния леопард - забелязаха го край Дупница (ВИДЕО)
Четири жертви след челен сблъсък край симеоновградското село Константиново
6
Четири жертви след челен сблъсък край симеоновградското село...

Най-четени

Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
1
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
2
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
3
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
4
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
5
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения онлайн
6
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения...

Още от: Сигурност и правосъдие

Противодействие на заплахи: Неутрализираха дрон с прикачен експлозив по време на демонстрация
Противодействие на заплахи: Неутрализираха дрон с прикачен експлозив по време на демонстрация
Разкриха голямо количество наркотици на "Капитан Андреево" Разкриха голямо количество наркотици на "Капитан Андреево"
Чете се за: 00:42 мин.
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
Чете се за: 01:52 мин.
Част от родителите на децата, катерили се по кран в София, са знаели за действията им Част от родителите на децата, катерили се по кран в София, са знаели за действията им
Чете се за: 01:45 мин.
АТВ-то, което помете петима: Нередовни документи, фалшив технически преглед и незаконно отдаване под наем АТВ-то, което помете петима: Нередовни документи, фалшив технически преглед и незаконно отдаване под наем
8551
Чете се за: 03:17 мин.
Няма да има разследване за инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен (ОБЗОР) Няма да има разследване за инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен (ОБЗОР)
Чете се за: 04:17 мин.

Водещи новини

Преасфалтират отсечката, където при катастрофа загина 12-годишната Сияна
Преасфалтират отсечката, където при катастрофа загина 12-годишната...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Валентин Асенов, помел с колата си баща на три деца в кв. "Христо Ботев", остава в ареста Валентин Асенов, помел с колата си баща на три деца в кв. "Христо Ботев", остава в ареста
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Изслушаха премиера Желязков заради проблема със самолета на Фон дер Лайен Изслушаха премиера Желязков заради проблема със самолета на Фон дер Лайен
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Расте броят на жертвите при инцидента с въжената железница в Лисабон Расте броят на жертвите при инцидента с въжената железница в Лисабон
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Транспортната комисия в СОС заседава извънредно след дерайлирането...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по целия свят
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Съдът остави в ареста учителя, обвинен в педофилия
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ