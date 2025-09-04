Пловдив се готви за 6 септември: Мият с шампоан паметника на Съединението

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Акцията е традиционна и се провежда всяка година

Снимка: БТА
Пловдив се готви за празника по случай 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия.

Паметникът символ на събитията от 6 септември 1885 година беше освежен и измит със специален шампоан. Акцията е традиционна и се провежда всяка година – дни преди честването.

За подготовката на паметника за празника бяха използвани 15 литра шампоан с аромат на българска роза и два тона вода. Екип на общинското предприятие "Паркове и градини" използва и специална вишка, за да достигне до върха на монумента.

Около паметника вече са засадени стотици цветя, а на входно-изходните артерии на града и на моста на Панаира са подменени всички знамена.

#Съединението на България #паметник #Пловдив

