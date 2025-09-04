БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Валентин Асенов, помел с колата си баща на три деца в кв....
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по...
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон...
Предимно слънчево време в страната

У нас
В следобедните часове в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, но ще има и изолирани превалявания главно в Западна България.

Максималните температури днес ще бъдат по-ниски от вчера, между 28° и 33°, в София – около 29°, по Черноморието - между 27° и 30°.

Ще духа слаб, в Северна и Източна България, включително и на морския бряг – умерен източен вятър.

Утре ни очаква слънчево време. Над Източна България ще има временни увеличения на облачността, по-значителни преди обяд, когато на изолирани места ще превали слабо. Максималните температури ще са между 28° и 33°, в София – около 29°.

В Източна България ще остане ветровито, с умерен североизточен вятър.

И по Черноморието утре ще бъде предимно слънчево, но преди обяд на изолирани места, главно по южното крайбрежие, ще превали слабо. Ще духа умерен североизточен вятър.

Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Добри условия в планините утре, слънчево време с разкъсана висока облачност и умерен вятър от изток-североизток.

Максималните температури по най-високите върхове са от 11° на Мусала до 14° на Черни връх.

До края на тази и в началото на новата седмица ще преобладава слънчево време.

Ще е без съществени валежи. Възможни са само изолирани превалявания в следобедните часове, главно в планините и планинските райони, с по-голяма вероятност в понеделник и вторник.

Вятърът ще е най-често североизточен, предимно слаб, в Източна България - умерен. Максимални температури в повечето райони от страната ще бъдат между 28 и 33°.

