Еврото в България: Информационна кампания на НОИ в Благоевград

Експерти от Националния осигурителен институт в Благоевград проведоха днес информационна кампания в дом за възрастни хора в града. Поводът беше предстоящото въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 година.

Служителите на института представиха подробна информация относно начина, по който ще се осъществява преходът от лева към евро при изплащането на пенсиите. Те подчертаха, че пенсионерите няма да бъдат задължавани да подписват каквито и да е документи, свързани с промяната, а конвертирането на сумите ще се извършва служебно, като пенсиите ще бъдат закръглявани в полза на получателите. Специалистите увериха, че няма място за притеснение относно евентуално ощетяване на хората. Повечето от живущите в дома споделиха, че приемат новата валута положително.