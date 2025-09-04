БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Еврото в България: Информационна кампания на НОИ в Благоевград

от БНТ
У нас
Експерти от Националния осигурителен институт в Благоевград проведоха днес информационна кампания в дом за възрастни хора в града. Поводът беше предстоящото въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 година.

Служителите на института представиха подробна информация относно начина, по който ще се осъществява преходът от лева към евро при изплащането на пенсиите. Те подчертаха, че пенсионерите няма да бъдат задължавани да подписват каквито и да е документи, свързани с промяната, а конвертирането на сумите ще се извършва служебно, като пенсиите ще бъдат закръглявани в полза на получателите. Специалистите увериха, че няма място за притеснение относно евентуално ощетяване на хората. Повечето от живущите в дома споделиха, че приемат новата валута положително.

Пенка Иванова: "Като започне дейността с обмяната на банкнотите, с боравенето, с плащането на сметки, с пазаруването, тогава ще разберем всичко. Мисля, че с течение на времето ще свикнем, въпреки възрастта ни – ще свикнем."

