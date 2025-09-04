Луис де ла Фуенте: Нуждаем се от най-добрата си версия, за да преодолеем България

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте даде специално интервю за БНТ преди първия мач на европейския шампион от квалификациите за Мондиал 2026 срещу България.

Специалистът бе категоричен, че "Ла Фурия Роха" трябва да покаже най-доброто от себе си, за да победи "лъвовете" на Националния стадион "Васил Левски".

"Няма да бъде лесен мач, най вече заради съперника, който мечтае и има много енергия. Имат добри футболисти, които искат да се развиват. Мисля, че могат да ни създадат много проблеми. Имаме нужда от най-добрата си версия, за да преодолеем този съперник. Сезонът едва сега започва и повечето играчи навлизат в игрови ритъм. Няма да ни е лесно", заяви Де ла Фуенте. "В последните три дни трима души напуснаха лагера. Това са важни играчи за нас, защото Гави, Фабиан Руис и Йереми Пино са много добри футболисти, но това се случва на всеки отбор. Радвам се все пак, че имаме достатъчно голяма и равностойна група, която да ги замести", посочи той.

"На стадиона атмосферата ще бъде чудесна. Ние трябва да покажем най доброто си лице, за да победим. Искаме да започнем новия цикъл с успех", завърши испанският треньор.

Вижте цялото интервю във видеото!

Гледайте световната квалификация България – Испания на 4 септември по БНТ 1 и БНТ 3!

