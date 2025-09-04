Георги Донков: Атмосферата в нашия лагер е различна

Атмосферата в българския лагер е различна. Това заяви помощник-треньорът на националния отбор по футбол Георги Донков в ексклузивно интервю пред камерата на БНТ.

"Искаме момчетата да оставят сърцето и душата си на терена и независимо какъв резултат ще постигнат, хората да кажат, че те са дали абсолютно всичко от себе си и защитиха достойно цветовете на България", сподели бившият футболист.

"Обстановката и въздухът, който витае в момента в нашия лагер, са различни. Момчетата са много концентрирани и съсредоточени. Надявам се това да не отиде в другата крайност и да имат прекалено голямо уважение към противника, но до момента мисля, че са в добро настроение", добави той.

Вижте цялото интервю във видеото!

Гледайте световната квалификация България – Испания на 4 септември по БНТ 1 и БНТ 3!