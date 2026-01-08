Мохамед Кудус няма да играе до април

Нападателят на "шпорите" се контузи по време на мача със Съндъланд в неделя, завършил 1:1
Нападателят на Тотнъм Мохамед Кудус ще отсъства от игра до април заради контузия, получена по време на равенството в неделя със Съндърланд, съобщи мениджърът на лондончани Томас Франк в четвъртък.
25-годишният национал на Гана има 19 участия във Висшата лига за "шпорите" през този сезон, като отбеляза два гола и подаде пет асистенции.
"Очакваме да се завърне след паузата за национални отбори през март", каза Франк пред репортери в четвъртък.
В събота Тотнъм е домакин на Астън Вила в мач от третия кръг за Купата на Футболната асоциация на Англия.
BREAKING: It is confirmed that Mohamed Kudus will be out until April after picking up an injury for Spurs against Sunderland pic.twitter.com/1fh4Mglolc— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 8, 2026