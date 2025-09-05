БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на...
36 влака са спрени заради липса на вагони

У нас
две момичета скочиха пътнически влак били пропуснали спирка
Около 36-37 вагона не достигат за покриването на графика на движението на влаковете. А до края на годината броят им ще е 70. Това обяви транспортният министър Гроздан Караджов по време на днешния парламентарен блицконтрол.

Той отговори на въпрос на депутата Павлин Найденов от АПС, който посочи, че за последните няколко месеца са обявени поръчки за 3-4 млрд. лева за закупуването на мотриси и инвестиции в трасета и попита как ще се подобри железопътният транспорт у нас.

“Договорът за обществена пътническа услуга за 1,4 млрд. лв. всъщност е за 12 години. Той е на практика равен на онази субсидия, която и към днешна дата плащаме на „БДЖ-Пътнически превози“, умножен по 12“, обясни Караджов и подчерта, че ако искаме да има железопътен транспорт на достъпни цени, държавата трябва да субсидира тази дейност.

Министър Караджов отбеляза, че настоящият подвижен състав е на изключително лошо равнище.

“Имаме влакове, които са над 40-годишни. В обикновена ситуация тези вагони не би трябвало да се движат, но въпреки това им се правят ремонти. Поддържат се в движение поради простата причина, че няма вагони“, изтъкна той.

Министър Караджов каза още, че заради липса на вагони са спрени над 36 влака в три региона на България, за да могат мотрисите от тях да се преместят към онези дестинации, където през лятото има по-интензивно движение,

Той посочи, че има обявени поръчки, но те ще се реализират евентуално след около три-четири години.

Министър Караджов каза още, че се работи за подобряването на жп транспорта.

Ограничават камионите по АМ "Тракия", "Струма" и "Хемус" в почивните дни около 6 септември
Ограничават камионите по АМ "Тракия", "Струма" и "Хемус" в почивните дни около 6 септември
Борисов: Искам да си протестирам, така да си се разхождам Борисов: Искам да си протестирам, така да си се разхождам
Чете се за: 03:22 мин.
Бягство от полицейска проверка - пиян със спортна кола избяга от униформените, търсят го Бягство от полицейска проверка - пиян със спортна кола избяга от униформените, търсят го
Чете се за: 00:40 мин.
Пътни експерти към контролните органи: Как е регистрирано АТВ-то, което отне живота на млада жена в Слънчев бряг Пътни експерти към контролните органи: Как е регистрирано АТВ-то, което отне живота на млада жена в Слънчев бряг
Чете се за: 02:42 мин.
Пожар пламна на територията на Природен парк "Рилски манастир" Пожар пламна на територията на Природен парк "Рилски манастир"
Чете се за: 00:22 мин.
Официално от неделя: Толкамерите засичат средна скорост, превишиш ли я - глоба Официално от неделя: Толкамерите засичат средна скорост, превишиш ли я - глоба
Чете се за: 01:35 мин.

След екшъна в Русе: Прокуратурата повдига обвинения за побоя над директора на полицията
След екшъна в Русе: Прокуратурата повдига обвинения за побоя над...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на октомври, третото - преди Коледа Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на октомври, третото - преди Коледа
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
РСМ трябва да изпълни ангажиментите си, за да напредне в преговорите за ЕС, каза Антониу Коща РСМ трябва да изпълни ангажиментите си, за да напредне в преговорите за ЕС, каза Антониу Коща
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
Председателят на Съда на ЕС пред БНТ - за мястото на България в европейското право Председателят на Съда на ЕС пред БНТ - за мястото на България в европейското право
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Путин размаха пръст: Всяко присъствие на чужди военни в Украйна ще...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Нови камери на българо-турската граница
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Председателят на БЛС: Няма хартия за училище вече
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
8-и ден бушува огънят в Национален парк "Рила"
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
