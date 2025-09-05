БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Председателят на Съда на ЕС пред БНТ - за мястото на България в европейското право

Какви са предизвикателствата пред страните членки?

Българските институции и съдилища прилагат и изпълняват добросъвестното право на Европейския съюз. А спазването на върховенството на закона може да се подобри не само в България, а във всички 27 страни членки.

Това заяви в специално интервю за БНТ председателят на Съда на Европейския съюз Кун Ленартс. Институцията, заедно с българския Конституционен съд, организират в София един от най-престижните форуми, на който България е домакин за първи път.

Вижте цялото интервю във видеото

