Експерт по киберсигурност след срива на Гугъл: Ако беше атака - хакерските групи щяха да се похвалят

Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Проблемът беше по-скоро локален, заяви Любомир Тулев

Проблемът с масовия срив на Гугъл беше по-скоро локален, заяви в "Денят започва" Любомир Тулев - експерт по киберсигурност. Услугите на Гугъл в рамките на Централна и Югоизточна Европа бяха преустановени за около 2 часа, допълни той.

Докладват се и спорадични случаи от различни страни. Основно отказ от услугите се наблюдаваше в района на България, Сърбия, Македония, Турция и Гърция.

"За Турция се оказа сериозен проблем, защото те използват много услугите на Гугъл в администрацията, в бизнеса. Цялото правителство на Турция беше "с вързани ръце" за час и половина".

Това са корпорации, които за пореден път показаха колко сме зависими от тях.

"Когато стане някакъв подобен инцидент хората започват да си казват първо дали има теч на данни. Дали трябва да се притеснявам за моята електронна пощенска кутия. Не. Всички белези на това, което се случи вчера е, че този инцидент е насочен към онзи елемент от информационната система, свързан с наличността на информацията. Или има пробив на информацията - или на конфиденциалността, интегритета й или нейната наличност. Всички белези показват, че в случая се касае за нарушаване на нейната наличност, а не че някой е направил пробив".

Любомир Тулев обясни, че е писал на Гугъл. Отговорът бил, че имат проблем и инженерите работят за неговото отстраняване.

Ако имаше хакерска група хакерските групи "веднага щяха да се похвалят".

Все още няма официална позиция от страна на Гугъл, посочи експертът.

Вижте целия разговор във видеото

