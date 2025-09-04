Какви са последиците от масовия срив на Гугъл?

Глобален срив на всички основни услуги на технологичния гигант "Гугъл" започна от Балканския полуостров. Все още не е ясна причината за прекъсването. Появиха се спекулации за срязани кабели и саботаж на българска територия.

Неизпратени имейли, изгубени хора без GPS и невъзможност да се търсят рецепти например, това костваше глобалният срив, който започна от Балканите.

"Тази сутрин имахме проблем с интернета, затрудни се изпращането на имейли, но до обяд всичко беше възстановено." "Аз имах оглед, понеже съм брокер, и много ми попречи за огледа, защото клиентът не можеше да намери адреса."

За други технологичния срив не е създал проблеми. Така например в кабинета на личния лекар Николай Христов от Варна не е имало проблем с издаването на електронни рецепти.

Д-р Николай Христов, общопрактикуващ лекар от Варна: "Нищо фатално няма при нас в липсата на интернет. Да, създават се някакви технически неудобства и на нас, и на пациентите, но никой не е умрял заради липсата на интернет."

Според киберексперти в случая не се касае за кибератака, а по-скоро локален физически проблем със сървъри, мрежовата свързаност или с настройките на приложен ъпдейт.

Любомир Тулев, киберексперт: "Ако беше хакерска атака, то големите хакерски групи от Китай, Русия... досега щяха да са се похвалили. Проверяваме в Телеграм, в даркнет каналите, нито една хакерска група не е поела отговорност, че е зад тази атака. Пак казвам, ако беше хакерска атака, да се бяха подписали досега, все пак да свалиш Гугъл е голямо постижение."

Според Любомир Тулев опасност от теч на данни няма.

Любомир Тулев, киберексперт: "Такъв тип инцидент няма белезите на теч на данни, пробив на данни, не се свежда до нарушаване на конфиденциалността на данните."

Твърденията в интернет форум за срязани оптични кабели на българска територия не бяха потвърдени. От Националния екип за реакция при инциденти с киберсигурността към Министерството на електронното управление съобщиха, че не са им докладвани проблеми заради глобалния срив.