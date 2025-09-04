БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
12
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
Новини от миналото
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
Новини от миналото
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
По суша, въздух и вода: 26 страни от "Коалицията на...
19:44, 04.09.2025
Чете се за: 05:57 мин.
Четирима са задържани за побоя над директора на полицията...
19:12, 04.09.2025 (обновена)
Чете се за: 04:37 мин.
Почина един от пострадалите работници в завод...
17:16, 04.09.2025
Чете се за: 01:10 мин.
Президентът Радев за инцидента със самолета на Фон дер...
16:49, 04.09.2025
Чете се за: 04:17 мин.
Опозицията води хибридна информационна атака, заяви...
16:23, 04.09.2025
Чете се за: 03:25 мин.
Модната легенда Джорджо Армани почина на 91 години
16:17, 04.09.2025 (обновена)
Чете се за: 01:45 мин.
Рекордно количество марихуана за над 3 млн. лв. е...
14:42, 04.09.2025
Чете се за: 02:15 мин.
Парламентът отхвърли ветото на президента върху промените...
14:22, 04.09.2025 (обновена)
Чете се за: 02:05 мин.
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит
14:15, 04.09.2025
Чете се за: 01:02 мин.
Валентин Асенов, помел с колата си баща на три деца в кв....
12:48, 04.09.2025
Чете се за: 00:55 мин.
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по...
10:49, 04.09.2025
Чете се за: 00:37 мин.
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон...
09:19, 04.09.2025
Чете се за: 01:25 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спорт
Деца
Спортни новини 03.09.2025г.
от
БНТ
A+
A-
18:25, 04.09.2025
Деца
Копирано в клипборда
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
18:24, 04.09.2025
Състезание за автобуси в Стокхолм
18:22, 04.09.2025
Български филм с признание във Венеция
18:21, 04.09.2025
Група "Молец" с нов концерт
18:20, 04.09.2025
Open AI пуска родителски контрол
18:20, 04.09.2025
Google ще трябва да играе по - честно
18:19, 04.09.2025
Депортирани украйнски деца
18:17, 04.09.2025
Народното събрание започна работа
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
Последвайте ни
ТОП 24
1
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон с 15 жертви
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
3
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по целия свят
4
НА ЖИВО: България – Испания, ясни са съставите
5
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит
6
Здравните карти на децата стават електронни: Без хартиени документи...
Реклама
Най-четени
1
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
2
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
3
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
4
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
5
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
6
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения...
Реклама
Още от: Спорт
Състезание за автобусни шофьори в Стокхолм
Преди мача България - Испания
18:37, 04.09.2025
Чете се за: 01:00 мин.
Спортни новини 02.09.2025 г.
18:03, 03.09.2025
Чете се за: 03:47 мин.
Карлос Алкарас е на полуфинал на US Open
07:39, 03.09.2025
Чете се за: 00:27 мин.
Отборът на Испания вече е в София
07:25, 03.09.2025
Чете се за: 00:37 мин.
Българите на Уимбълдън
22:25, 02.09.2025
Чете се за: 01:07 мин.
Реклама
Водещи новини
Четирима са задържани за побоя над директора на полицията в Русе
18:55, 04.09.2025 (обновена)
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
"Може би детето ми щеше да е живо сега": Ремонтират пътя край Телиш, където загина Сияна (ОБЗОР)
17:51, 04.09.2025
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
НА ЖИВО: България – Испания, ясни са съставите
21:00, 04.09.2025
Чете се за: 02:02 мин.
Национални отбори
По суша, въздух и вода: 26 страни от "Коалицията на желаещите" са готови да изпратят мироопазващи сили в Украйна
19:15, 04.09.2025
Чете се за: 05:57 мин.
По света
Опозицията води хибридна информационна атака, заяви Желязков за...
16:07, 04.09.2025
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Какви са последиците от масовия срив на Гугъл?
18:34, 04.09.2025
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Президентът Радев за инцидента със самолета на Фон дер Лайен: Това...
16:45, 04.09.2025
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Модната легенда Джорджо Армани почина на 91 години
16:15, 04.09.2025 (обновена)
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ