БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Нов разговор Тръмп-Путин?

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Запази

Американският президент заяви, че няма да се откаже от усилията за постигане на примирие

нов разговор тръмп путин
Снимка: БТА
Слушай новината

Американският президент Доналд Тръмп каза, че ще разговаря скоро по телефона с руския си колега Владимир Путин.

Тръмп заяви пред журналисти, че е разрешил "седем конфликта" досега, но този в Украйна се оказва по-труден. Въпреки това американският президент добави, че няма да се откаже от усилията за постигане на примирие.

Френският президент Еманюел Макрон съобщи след среща на "Коалицията на желаещите", че 26 държави вече са обещали да предоставят следвоенни гаранции за сигурността в Украйна.

Мерките ще включват разполагане на мироопазващи сили по суша, земя и въздух.

По думите на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков това е недопустимо.

#разговори Тръмп - Путин #Доналд Тръмп #войната в Украйна #Владимир Путин

Последвайте ни

ТОП 24

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
2
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон с 15 жертви
3
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон с 15 жертви
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
4
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по целия свят
5
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по целия свят
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
6
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
2
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
3
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
5
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
6
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница

Още от: Европа

По суша, въздух и вода: 26 страни от "Коалицията на желаещите" са готови да изпратят мироопазващи сили в Украйна
По суша, въздух и вода: 26 страни от "Коалицията на желаещите" са готови да изпратят мироопазващи сили в Украйна
Какви са последиците от масовия срив на Гугъл? Какви са последиците от масовия срив на Гугъл?
Чете се за: 02:45 мин.
Еврокомисията иска координирани действия срещу GPS заглушаването Еврокомисията иска координирани действия срещу GPS заглушаването
Чете се за: 01:55 мин.
Макрон: 26 държави са готови да изпратят свои войски в Украйна, като гаранции за сигурност Макрон: 26 държави са готови да изпратят свои войски в Украйна, като гаранции за сигурност
Чете се за: 03:30 мин.
Кола се вряза в група хора в Берлин, има ранени, включително и деца Кола се вряза в група хора в Берлин, има ранени, включително и деца
Чете се за: 00:17 мин.
Президентът Радев изрази съболезнования на семействата на загиналите при трагедията в Лисабон Президентът Радев изрази съболезнования на семействата на загиналите при трагедията в Лисабон
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

РСМ трябва да изпълни ангажиментите си, за да напредне в преговорите за ЕС, каза Антониу Коща
РСМ трябва да изпълни ангажиментите си, за да напредне в...
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
Нови камери на българо-турската граница Нови камери на българо-турската граница
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Нов разговор Тръмп-Путин? Нов разговор Тръмп-Путин?
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Топло време и в петък Топло време и в петък
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Израелската армия контролира около 40% от Газа
Чете се за: 00:37 мин.
По света
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Чете се за: 02:10 мин.
Национални отбори
"Може би детето ми щеше да е живо сега": Ремонтират пътя...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Четирима са задържани за побоя над директора на полицията в Русе
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ