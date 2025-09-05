Нов разговор Тръмп-Путин?

Американският президент Доналд Тръмп каза, че ще разговаря скоро по телефона с руския си колега Владимир Путин.

Тръмп заяви пред журналисти, че е разрешил "седем конфликта" досега, но този в Украйна се оказва по-труден. Въпреки това американският президент добави, че няма да се откаже от усилията за постигане на примирие.

Френският президент Еманюел Макрон съобщи след среща на "Коалицията на желаещите", че 26 държави вече са обещали да предоставят следвоенни гаранции за сигурността в Украйна.

Мерките ще включват разполагане на мироопазващи сили по суша, земя и въздух.

По думите на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков това е недопустимо.