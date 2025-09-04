Луис де ла Фуенте: Атмосферата на трибуните беше фантастична, България е добър отбор

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте отличи атмосферата на Националния стадион "Васил Левски", където 40 хил. зрители присъстваха на световната квалификация между България и европейския шампион.

Испанците стартираха световните квалификации с рутинна победа над България с 3:0.

"Никога не е лесно. Беше по-лесно, може би, защото започнахме много силно с този ранен гол още в началото, но отборът беше концентриран. След това успяхме да отбележим веднага още един гол, вдигнахме интензитета, така успяхме да реализираме три гола до почивката. Показахме едно високо ниво още преди почивката, задържахме го и през втората част, така че съм доволен", сподели той след срещата в интервю за БНТ.

Испанецът се надява възпитаниците му да надградят в гостуването на Турция.

"Започнахме добре. Ние имахме много положения за гол през първото полувреме. Във футбола трябва да се трудиш, да работиш, да си постоянен, за да можеш да печелиш. Много съм доволен от моя отбор, не спряхме да атакуваме през цялото време. Поздравявам футболистите, започваме добре. Искам да ги виждам по този начин. Трябва да работим, да работим и да продължаваме да работим. Фантастично беше на трибуните, беше един истински празник. България е добър отбор, видях се с някои приятели в България, атмосферата беше уникална. Ще ми остане един прекрасен спомен", допълни наставникът.

Вижте цялото интервю във видеото.