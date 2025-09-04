БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Луис де ла Фуенте: Атмосферата на трибуните беше фантастична, България е добър отбор

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Стефан Георгиев
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Запази

Селекционерът на Испания се надява възпитаниците му да надградят в гостуването на Турция.

луис фуенте атмосферата трибуните беше фантастична българия добър отбор
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте отличи атмосферата на Националния стадион "Васил Левски", където 40 хил. зрители присъстваха на световната квалификация между България и европейския шампион.

Испанците стартираха световните квалификации с рутинна победа над България с 3:0.

"Никога не е лесно. Беше по-лесно, може би, защото започнахме много силно с този ранен гол още в началото, но отборът беше концентриран. След това успяхме да отбележим веднага още един гол, вдигнахме интензитета, така успяхме да реализираме три гола до почивката. Показахме едно високо ниво още преди почивката, задържахме го и през втората част, така че съм доволен", сподели той след срещата в интервю за БНТ.

Испанецът се надява възпитаниците му да надградят в гостуването на Турция.

"Започнахме добре. Ние имахме много положения за гол през първото полувреме. Във футбола трябва да се трудиш, да работиш, да си постоянен, за да можеш да печелиш. Много съм доволен от моя отбор, не спряхме да атакуваме през цялото време. Поздравявам футболистите, започваме добре. Искам да ги виждам по този начин. Трябва да работим, да работим и да продължаваме да работим. Фантастично беше на трибуните, беше един истински празник. България е добър отбор, видях се с някои приятели в България, атмосферата беше уникална. Ще ми остане един прекрасен спомен", допълни наставникът.

Вижте цялото интервю във видеото.

Свързани статии:

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
Възпитаниците на Илиан Илиев допуснаха тежко поражение в...
Чете се за: 02:10 мин.
#национален отбор по футбол на Испания #Луис де ла Фуенте

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
2
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон с 15 жертви
3
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон с 15 жертви
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
4
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по целия свят
5
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по целия свят
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
6
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
2
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
3
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
5
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
6
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница

Още от: Видео

Ивайло Чочев: Испания разполага с най-добрите футболисти в света
Ивайло Чочев: Испания разполага с най-добрите футболисти в света
Красимир Балъков: Няма слаб противник в тази група Красимир Балъков: Няма слаб противник в тази група
Чете се за: 00:47 мин.
Марк Кукурея: Страхотно преживяване е да играеш пред такава публика. Марк Кукурея: Страхотно преживяване е да играеш пред такава публика.
Чете се за: 01:35 мин.
Христо Стоичков: Националите трябва да тренират и да си повярват Христо Стоичков: Националите трябва да тренират и да си повярват
Чете се за: 01:45 мин.
Радослав Кирилов: Играхме срещу най-добрия отбор в света Радослав Кирилов: Играхме срещу най-добрия отбор в света
Чете се за: 01:45 мин.
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1 Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
10981
Чете се за: 00:27 мин.

Водещи новини

РСМ трябва да изпълни ангажиментите си, за да напредне в преговорите за ЕС, каза Антониу Коща
РСМ трябва да изпълни ангажиментите си, за да напредне в...
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
Чете се за: 02:10 мин.
Национални отбори
"Може би детето ми щеше да е живо сега": Ремонтират пътя край Телиш, където загина Сияна (ОБЗОР) "Може би детето ми щеше да е живо сега": Ремонтират пътя край Телиш, където загина Сияна (ОБЗОР)
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Четирима са задържани за побоя над директора на полицията в Русе Четирима са задържани за побоя над директора на полицията в Русе
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
По суша, въздух и вода: 26 страни от "Коалицията на...
Чете се за: 05:57 мин.
По света
Президентът Радев за инцидента със самолета на Фон дер Лайен: Това...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Какви са последиците от масовия срив на Гугъл?
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Модната легенда Джорджо Армани почина на 91 години
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ