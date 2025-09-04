БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
13
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НА ЖИВО: България – Испания, 0:3 на почивката
Чете се за: 02:02 мин.
По суша, въздух и вода: 26 страни от "Коалицията на...
Чете се за: 05:57 мин.
Четирима са задържани за побоя над директора на полицията...
Чете се за: 04:37 мин.
Почина един от пострадалите работници в завод...
Чете се за: 01:10 мин.
Президентът Радев за инцидента със самолета на Фон дер...
Чете се за: 04:17 мин.
Опозицията води хибридна информационна атака, заяви...
Чете се за: 03:25 мин.
Модната легенда Джорджо Армани почина на 91 години
Чете се за: 01:45 мин.
Рекордно количество марихуана за над 3 млн. лв. е...
Чете се за: 02:15 мин.
Парламентът отхвърли ветото на президента върху промените...
Чете се за: 02:05 мин.
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит
Чете се за: 01:02 мин.
Валентин Асенов, помел с колата си баща на три деца в кв....
Чете се за: 00:55 мин.
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по...
Чете се за: 00:37 мин.
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон...
Чете се за: 01:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Желязков пред Антониу Коща: България държи на изграждането на Черноморския басейн за сигурност с Румъния и Турция

Ирина Цонева от Ирина Цонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Запази

Председателят на Европейския съвет е на посещение у нас

Снимка: БТА/04.09.2025
Слушай новината

България поддържа желанието си да изгради Черноморския басейн за сигурност съвместно с Румъния и Турция. Това заяви премиерът Росен Желязков на съвместен брифинг с председателя на Европейския съвет Антониу Коща, който е на посещение у нас.

Росен Желязков отбеляза, че визитата на Коща, както и тази на Урсула фон дер Лайен в края на миналата седмица, са израз на солидарност към страните-членки на ЕС по важните въпроси от дневния ред - един от най-важните е архитектурата на сигурността.

"За нас е особено важно да отстояваме засилването на сигурността и отбраната на Съюза, защото единствено отбраната е начин за въздържане на агресивното поведение, което наблюдаваме през последните години. За нас особено важна е стратегията за Черно море, инициирана от България и Румъния.

България планира инвестиции в ключови военни способности и работи съвместно с други страни членки за придобиване на отбранителни системи, особено ПВО, артилерия и дронове, каза още премиерът.

"Трайна стабилност и просперитет в Украйна е гаранция за траен мир и просперитет в Европа. Черноморският басейн е важен за сигурността, енергийната независимост, защото агресията показа, че енергетиката, търговията, хуманитарната сигурност, са много важен инструмент за натиск и Черно море не може да се разглежда като изолиран басейн, а като част от по-широка система за сигурност", каза още Росен Желязков.

Премиерът изказа съболезнования за трагедията с въжената железница в Лисабон. Антониу Коща е бил кмет на португалската столица за три мандата.

Визитата на Коща е част от обиколка на столиците на държавите членки на ЕС, с цел да обмени и събере вижданията на държавните и правителствените ръководители относно актуалните теми в ЕС, подготовката за предстоящите заседания на Европейския съвет и международните срещи на върха, както и да се запознае с приоритетите на различните държави по Многогодишната финансова рамка.

#Антониу Коща #Росен Желязков

Последвайте ни

ТОП 24

НА ЖИВО: България – Испания, 0:3 на почивката
1
НА ЖИВО: България – Испания, 0:3 на почивката
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
2
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон с 15 жертви
3
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон с 15 жертви
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
4
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по целия свят
5
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по целия свят
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит
6
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит

Най-четени

Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
1
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
2
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
3
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
4
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
5
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
НА ЖИВО: България – Испания, 0:3 на почивката
6
НА ЖИВО: България – Испания, 0:3 на почивката

Още от: Политика

Атаката срещу директора на русенската полиция показва пълно незачитане на държавата, написа Слави Трифонов
Атаката срещу директора на русенската полиция показва пълно незачитане на държавата, написа Слави Трифонов
Зафиров за побоя на полицейския шеф в Русе: Държавата трябва да накаже извършителите на подобни действия Зафиров за побоя на полицейския шеф в Русе: Държавата трябва да накаже извършителите на подобни действия
Чете се за: 00:50 мин.
Димитър Стоянов за побоя на шефа на русенската полиция: Това е нагла бруталност Димитър Стоянов за побоя на шефа на русенската полиция: Това е нагла бруталност
Чете се за: 03:25 мин.
Депутатите приеха процедурните правила за предлагане на кандидати за Съвета за електронни медии Депутатите приеха процедурните правила за предлагане на кандидати за Съвета за електронни медии
Чете се за: 02:10 мин.
Пеевски настоя към извършителите на побоя на русенския шеф на полицията да се приложи цялата строгост на закона Пеевски настоя към извършителите на побоя на русенския шеф на полицията да се приложи цялата строгост на закона
Чете се за: 00:45 мин.
Президентът Радев за инцидента със самолета на Фон дер Лайен: Това е измислен скандал Президентът Радев за инцидента със самолета на Фон дер Лайен: Това е измислен скандал
Чете се за: 04:17 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: България – Испания, 0:3 на почивката
НА ЖИВО: България – Испания, 0:3 на почивката
Чете се за: 02:02 мин.
Национални отбори
"Може би детето ми щеше да е живо сега": Ремонтират пътя край Телиш, където загина Сияна (ОБЗОР) "Може би детето ми щеше да е живо сега": Ремонтират пътя край Телиш, където загина Сияна (ОБЗОР)
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Четирима са задържани за побоя над директора на полицията в Русе Четирима са задържани за побоя над директора на полицията в Русе
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
По суша, въздух и вода: 26 страни от "Коалицията на желаещите" са готови да изпратят мироопазващи сили в Украйна По суша, въздух и вода: 26 страни от "Коалицията на желаещите" са готови да изпратят мироопазващи сили в Украйна
Чете се за: 05:57 мин.
По света
Опозицията води хибридна информационна атака, заяви Желязков за...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Какви са последиците от масовия срив на Гугъл?
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Президентът Радев за инцидента със самолета на Фон дер Лайен: Това...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Модната легенда Джорджо Армани почина на 91 години
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ