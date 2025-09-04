Желязков пред Антониу Коща: България държи на изграждането на Черноморския басейн за сигурност с Румъния и Турция

България поддържа желанието си да изгради Черноморския басейн за сигурност съвместно с Румъния и Турция. Това заяви премиерът Росен Желязков на съвместен брифинг с председателя на Европейския съвет Антониу Коща, който е на посещение у нас.

Росен Желязков отбеляза, че визитата на Коща, както и тази на Урсула фон дер Лайен в края на миналата седмица, са израз на солидарност към страните-членки на ЕС по важните въпроси от дневния ред - един от най-важните е архитектурата на сигурността.

"За нас е особено важно да отстояваме засилването на сигурността и отбраната на Съюза, защото единствено отбраната е начин за въздържане на агресивното поведение, което наблюдаваме през последните години. За нас особено важна е стратегията за Черно море, инициирана от България и Румъния.

България планира инвестиции в ключови военни способности и работи съвместно с други страни членки за придобиване на отбранителни системи, особено ПВО, артилерия и дронове, каза още премиерът.

"Трайна стабилност и просперитет в Украйна е гаранция за траен мир и просперитет в Европа. Черноморският басейн е важен за сигурността, енергийната независимост, защото агресията показа, че енергетиката, търговията, хуманитарната сигурност, са много важен инструмент за натиск и Черно море не може да се разглежда като изолиран басейн, а като част от по-широка система за сигурност", каза още Росен Желязков.

Премиерът изказа съболезнования за трагедията с въжената железница в Лисабон. Антониу Коща е бил кмет на португалската столица за три мандата.

Визитата на Коща е част от обиколка на столиците на държавите членки на ЕС, с цел да обмени и събере вижданията на държавните и правителствените ръководители относно актуалните теми в ЕС, подготовката за предстоящите заседания на Европейския съвет и международните срещи на върха, както и да се запознае с приоритетите на различните държави по Многогодишната финансова рамка.