Урсула фон дер Лайен в България: Нови военни заводи и до 1000 работни места във ВМЗ – Сопот

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен е в България. Заедно с премиера Росен Желязков тя посети "Вазовските машиностроителни заводи" в Сопот. Целта е тя да види възможностите на военното ни производство. В България фон дер Лайен обсъжда и европейския механизъм SAFE, както и подготовката за изграждане на двете нови производства, за които страната ни води разговори с германския отбранителен концерн "Райнметал". Визитата проследи Тоня Димитрова.

Видно е, че България има богати традиции в отбранителната индустрия - това бяха първите думи на Урсула фон дер Лайен, след като се разходи във ВМЗ - Сопот и разгледа производствената база. Във ВМЗ - Сопот ще бъдат изградени съвместни заводи с германския конгломерат "Райнметал". Новината от днес. Ще бъдат създадени хиляда работни места със създаването на два завода. Единият ще произвежда барут, другият 155 мм снаряди според натовските стандарти. фон дер Лайен разгледа ВМЗ - Сопот заедно с премиера Росен Желязков, с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Тук беше и еврокомисарът по отбрана Андрюс Кубилиус, както и министрите на отбраната и на икономиката Атанас Запрянов и Петър Дилов. Единственият български евродепутат и член на комисията по отбрана в Европейския парламент Андрей Новаков. Росен Желязков и Урсула фон дер Лайен обсъдиха инвестиционния план, който България планира по инструмента SAFE. 150 милиарда евро отделя Европейската комисия, за да засили отбранителния капацитет на Европейския съюз

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: "Благодаря на България за това, че ще участва в инструмента SAFE и сега трябва да инвестираме тези 150 милиарда евро в съвместни поръчки. Г-н премиер, вие вече заявихте, че планирате да инвестирате сумата тук във ВМЗ - Сопот и планирате да изградите завод за барут, както и да разширите вече съществуващото производство, както и че планирате производството на артилерийски снаряди в съответствие със стандартите на ЕС. До 1000 работни места ще бъдат открити тук във ВМЗ - Сопот, но също така ще се увеличи нашето производство на боеприпаси. Ще засилим колективната си сигурност, ще засилим сътрудничеството си в НАТО и ще подкрепим смелите украински войски. Ще създадем добри работни места в региона и поради това ще има траен растеж". Росен Желязков, премиер на България: "Бялата книга заедно с механизма SAFE са тази предпоставка, която от началото на настоящата година дава много ясни перспективи за развитието на индустриалните отбранителни капацитети, а това за България означава технологичен трансфер, означава ноу-хау, означава много възможности, които ще повишат и конкурентна способността на българската икономика в всичките измерени. За нас е важно като черноморска страна да осигуряваме всички гаранции за сигурност, което предполага нашето стратегическо положение в югоизточна Европа".

България е петата спирка от четиридневната обиколка на Урсула фон дер Лайен в седем държави в източната част на ЕС. Държави, които граничат с Украйна и с Беларус. Тази обиколка идва в ключов момент, когато Русия и САЩ се опитват да изготвят рамково споразумение, което да доведе до край на войната в Украйна и във фокуса на всички преговори в момента сега са така наречените гаранции за сигурност. Именно тази ключова фраза присъстваше и във всички визити не само тук в България. Какво обаче означава гаранции за сигурност и как България ще участва тях? Това е обсъждано на разговорите и днес. Това, което стана ясно е, че България ще подпомага украинската армия, първият стълб на гаранциите за сигурност, но ние няма да изпращаме български войници, подчерта премиерът Росен Желязков, както гласи и декларацията приета от Народното събрание. Как България ще участва за гаранциите за сигурност след евентуално примирие в Украйна, които да гарантират, че Русия няма да нападне отново?

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: "Както знаем никой не иска мир повече от Украйна и за справедлив и траен мир също така знаем, че на Украйна са необходими силни гаранции. Работим за това. Първата линия за отбрана е една силна добре оборудвана украинска армия, която да възпира бъдещи нападения. Винаги сравнявам Украйна като един стоманен таралеж, който да не бъде изяден". Росен Желязков, премиер на България: "Това, с което ние ще допринесем за гаранциите за сигурност в морския домейн, съобразно и стратегията на ЕС за Черно море, това е да продължим антиминните операции, за да гарантираме свободата на корабоплаването, като имаме готовност това да стане с два антиминни кораба и с подпомагащи такива, а в сферата на въздушния домейн с предоставането на летища инфраструктура".

Путин показа, че няма да спре - това беше една от фразите, които Урсула фон дер Лайен повтаряше във всяко едно от посещенията си. Обеща да се засили производството на снаряди и боеприпаси в целия Европейски съюз, което ще означава дълги години работа и за планираните тук два завода във ВМЗ - Сопот. Обеща и също така да не се продължи да се подпомага държавата, за да може да повиши отбранителния си капацитет.

През целият ден тук, пред ВМЗ - Сопот, имаше протести срещу посещението на Урсула фон дер Лайен. Лидерът на партия ГЕРБ, Бойко Борисов, се обърна директно към протестиращите.



Бойко Борисов - председател на ПГ на ГЕРБ-СДС: " Няколко пъти ще кажа "благодаря". Удържахме и помогна Европейската комисия в лицето на госпожа фон дер Лайен за Европейския банков съюз, след това за пълноправното ни членство в Шенген, след това за членството ни в Еврозоната и позволение на Европейската комисия да предоговорим Плана за възстановяване, който 4 години беше съсипан и очакваме сега, изпълнявайки всички ангажименти, да получим и тези средства. Не само "Райнметал" и други заводи, два ще бъдат тук, във ВМЗ, смесено предприятие, два завода за 155 мм снаряди, 150 хиляди и за най-новия модел и най-съвременният барут, отделен завод. Всичко това искам на тези, които протестират, аз уважавам протестиращите да им кажа, че десетилетия наред в този завод се произвеждат снаряди и оръжие и то с цял България да бъде отбранявана. Ако сега, когато цяла Европа се променя, модернизира, съвсем нови типове оръжия се правят, ако ние сега не сме пред SAFE механизма и това, че имаме председател на комисията и eврокомисар дошли, за да бъдем в механизма, след няколко години това производство вече няма за къде да отиват тези оръжия, които се произвеждат. Така че хилядите работни места, които се създадат и ще се запазят старите, са благодарение на това, което в момента се случва."

Разширяването на Европейския съюз към Западните Балкани в контекста на руските хибридни атаки и опитите за дестабилизиране на региона, естествено бяха един от въпросите към Урсула фон дер Лайен. На въпрос какво дали е обяснила на лидерите в РСМ, че няма план Б за начало на преговори, освен вписването на българите в Конституцията, тя отговори балансирано и каза, че трябва да се търси начин едновременно да помагаме на нашите съседи и едновременно трябва да спазят своите задължения.

Два часа продължи визитата на Урсула фон дер Лайен в България, тя отпътува от ВМЗ - Сопот и тази нощта няма да бъде в нашата държава, а утре предстоят посещения в Литва и Румъния.

Вижте повече в прякото включване на Тоня Димитрова.