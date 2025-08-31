БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
И през септември ще има дни с температури до 36 градуса
Урсула фон дер Лайен е на посещение в България - очаквайте извънредна емисия "По света и у нас"

Премиерът Росен Желязков посрещна председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен

Премиерът ще запознае председателя на ЕК с отбранителния капацитет на страната ни и с предприетите действия за неговото развитие и технологично обновление

Премиерът Росен Желязков посрещна председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен
Премиерът Росен Желязков лично посрещна председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която е на еднодневна визита в България като част от обиколката й в седемте държави, намиращи се в непосредствена близост до продължаващата война в Украйна.

Общата европейска отбранителна способност и приноса на България ще бъдат във фокуса на разговора на министър-председателя с Фон дер Лайен.

Премиерът Желязков ще запознае председателя на Европейската комисия с отбранителния капацитет на страната ни и с предприетите действия за неговото развитие и технологично обновление.

Желязков и Фон дер Лайен ще обсъдят също така възможностите за България по линия на европейския механизъм за сигурност „Safe“, включително относно подготовката на изграждането на двете нови производства, за които правителството си партнира с най-големия отбранителен концерн „Райнметал“.

Премиерът Росен Желязков и председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристигнаха във ВМЗ - Сопот.

