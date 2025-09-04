България стана домакин на един от най-престижните юридически форуми

България стана домакин за първи път на един от най-престижните юридически форуми.



Конституционалисти и съдии от 20 държави-членки на Европейския съюз взеха участие на международната конференция "Единни в многообразието", организирана от Конституционния ни съд и Съда на Европейския съюз. А целта - да се гарантира взаимодействието между правния ред на Съюза и националните правни системи, както и начинът, по който функционира конституционната рамка на ЕС в условия на криза. Това е третото издание на форума, предните две бяха в Рига и Хага.

Павлина Панова, председател на Конституционния съд: "В контекста на сложния исторически момент, в който народите по света и глобалната общност се намират, очакванията към Европа да затвърди традиционно следващата ѝ се роля на лидер на демократичния свят са по-големи от всякога. Неминуемо най-тежката отговорност пада върху нас, съдиите от конституционните юрисдикции. На нас е отредена нелеката задача чрез правосъдната си дейност непрестанно да търсим баланса между права и граници, между свобода и сигурност, между многообразие и единност, като същевременно ежедневно и неизменно доказваме на гражданите, чиито интереси сме призвани да браним, че конституционното правосъдие бди и е неподвластно на външно вмешателство."

Кун Ленартс, председател на Съда на Европейския съюз: "Различните кризи, пред които са изправени ЕС и 27-те държави членки, показаха, че те трябва да работят заедно, за да ги преодолеят. По този начин ЕС и 27-те държави членки трябва да останат верни на ценностите, върху които се основават техните демокрации. Именно по време на криза нашият общ ангажимент към тези ценности е истински подложен на изпитание. По подобен начин процесът на европейска интеграция става все по-сложен, като правото на ЕС и националното право взаимодействат помежду си по нови начини."

Диана Ковачева, съдия в Европейския съд по правата на човека: "Във време, когато демокрацията и върховенството на закона са поставени под въпрос в нашия дом и извън него, нашият дълг е ясен. Да обединим сили, да защитим авторитета на нашите съдилища и да гарантираме, че европейският конституционализъм ще остане жив щит за човешките същества."