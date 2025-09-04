БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Четирима са задържани за побоя над директора на полицията...
Чете се за: 02:50 мин.
Почина един от пострадалите работници в завод...
Чете се за: 01:10 мин.
Президентът Радев за инцидента със самолета на Фон дер...
Чете се за: 04:17 мин.
Опозицията води хибридна информационна атака, заяви...
Чете се за: 03:25 мин.
Модната легенда Джорджо Армани почина на 91 години
Чете се за: 01:45 мин.
Рекордно количество марихуана за над 3 млн. лв. е...
Чете се за: 02:15 мин.
Парламентът отхвърли ветото на президента върху промените...
Чете се за: 02:05 мин.
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит
Чете се за: 01:02 мин.
Валентин Асенов, помел с колата си баща на три деца в кв....
Чете се за: 00:55 мин.
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по...
Чете се за: 00:37 мин.
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон...
Чете се за: 01:25 мин.

Димитър Стоянов за побоя на шефа на русенската полиция: Това е нагла бруталност

У нас
Нагла бруталност. Така бих го описал с две думи. Така Димитър Стоянов, секретар на президента на републиката по сигурност и отбрана, коментира в предаването "Интервюто" по БНТ побоя на шефа на русенската полиция.

"Време е обществото да прояви нетърпимост към такива прояви, а съдът да прилага закона с пълна сила. Пожелавам на колегата бързо възстановяване и връщане обратно на работа", подчерта Стоянов.

Той коментира изказването на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, че една трета от оръжията за Украйна са осигурени от България.

"Една от третата от оръжието, което е предоставено на Украйна идва от България. До началото на тази година оръжието, което е предоставено на Украйна е за сума от над 120 милиарда евро. Едва ли България е имала такива способности да предостави оръжие за над 40 милиарда евро. Това е, може би, грешка в превода или пък неправилно интерпретирани думи на председателя на Европейската комисия. България предоставя оръжие на фирми, или по-точно продава оръжие на фирми, които ги предоставят най-вероятно на Украйна. Оръжейният бизнес с това се изхранва."

Съветникът на президента разкритикува изказване на енергийния министър Жечо Станков.

"Позволете да разсея едни твърдения, които бяха хвърлени в публичното пристранство вчера от министъра на енергетиката, който си позволи да заблуди българското общество във връзка с договора с "Боташ" и предстоящата зимна обстановка в България. "Булгаргаз" не е във фалит поради това, че има сключен договор с "Боташ". "Булгаргаз" е във фалит още през 2022 година. Тогава, ако министър Станков си спомня, 800 милиона бяха вложени от служебното правителство да бъде заздравено дружеството. Реалният фалит на "Булгаргаз" идва точно от "Топлофикация". Дължимите суми са над 1 милиард и 300 милиона лева. Така че това е причината. Калпавото управление на "Топлофикация" - София. А кой управляваше "Топлофикация" - София до 2023 година, а и сега продължават по същия начин. Следващата интерпретация, която беше абсолютно невярна, че 6 милиарда от "Боташ" позволяват пълна модернизация на българската армия. Изпусканата е една 0. Българската армия се нуждае от 60 милиарда, за да бъде напълно модернизирана. И третата интерпретация е за 12 магистрали - Черно море. Да, може и повече да бъдат тези магистрали, ако ГЕРБ не ги строи. Защото те ги строят с лъжица, която изсипва асфалта, но с дупка. И дупката, там където тече асфалт, тече в нощното шкафче с еврата и с кюлчетата със злато."

Вижте целия разговор във видеото

#нагла бруталност #президента #съветник на президента #Димитър Стоянов

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон с 15 жертви
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон с 15 жертви
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по целия свят
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по целия свят
Гледайте световната квалификация България – Испания тази вечер по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте световната квалификация България – Испания тази...
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит
Здравните карти на децата стават електронни: Без хартиени документи в училища и детски градини
Здравните карти на децата стават електронни: Без хартиени документи...

Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения онлайн
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения...

Четирима са задържани за побоя над директора на полицията в Русе
Освободиха от ареста обвинения за пожара в кв. "Кръстова вада" в София Освободиха от ареста обвинения за пожара в кв. "Кръстова вада" в София
Валентин Асенов, помел с колата си баща на три деца в кв. "Христо Ботев", остава в ареста Валентин Асенов, помел с колата си баща на три деца в кв. "Христо Ботев", остава в ареста
Противодействие на заплахи: Неутрализираха дрон с прикачен експлозив по време на демонстрация Противодействие на заплахи: Неутрализираха дрон с прикачен експлозив по време на демонстрация
Разкриха голямо количество наркотици на "Капитан Андреево" Разкриха голямо количество наркотици на "Капитан Андреево"
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
Четирима са задържани за побоя над директора на полицията в Русе
Модната легенда Джорджо Армани почина на 91 години Модната легенда Джорджо Армани почина на 91 години
Опозицията води хибридна информационна атака, заяви Желязков за изслушването си по повод самолета на Фон дер Лайен Опозицията води хибридна информационна атака, заяви Желязков за изслушването си по повод самолета на Фон дер Лайен
Макрон: 26 държави са готови да изпратят свои войски в Украйна, като гаранции за сигурност Макрон: 26 държави са готови да изпратят свои войски в Украйна, като гаранции за сигурност
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит
Президентът Радев за инцидента със самолета на Фон дер Лайен: Това...
Почина един от пострадалите работници в завод "Арсенал"
Парламентът отхвърли ветото на президента върху промените в Закона...
