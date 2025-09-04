Демонстрация на МВР: Спецслужбите обезвредиха дрон над "Младост"

Спецслужбите обезвредиха дрон с експлозиви над столичния квартал "Младост". Ситуацията беше част от демонстрация на МВР за възможностите на технологиите за противодействие на заплахи с дронове и реакция при високорискови ситуации.

Малко преди обяд, дронът със закачена към него граната беше локализиран и прихванат над Академията на МВР. С помощтта на специална техника и антидрон пушка безпилотната машината беше свалена.

Снимки: БТА

Крум Стоименов, катедра ''Специална полицейска тактика'', Академия на МВР: "Които имат за задача да засекат дрона визуално, радарно и акустично - да могат да го прихванат възможно най-рано, когато се приближава към застрашен обект и съответно, ако той наближи или навлезе в тази зона, с т.н. пушка за контрол на дронове, може да бъде прихванат и успешно свален."

Освен дрона, пилотът му също беше задържан.



Специализиран робот обезвреди безпилотната машина.

Крум Стоименов, катедра: ''Специална полицейска тактика'', Академия на МВР: "Могат да бъдат засечени някои от апаратите, които са сглобени, не са серийно произведени имат все пак компненти, които могат да бъдат засечени в тях."

Структурите на МВР демонстрираха и задържане на пилот, управяващ дрон от автомобил.

Доц. д-р Иван Видолов, ректор на Академията на МВР: "Дроновете, които навлизат навсякъде в нашия живот и в момента са и основно средство дори и за водене на война, в тази връзка - те представялват една опасност и предизвикателство, което изисква и необходимия отговор, които да бъде даден." Марин Григоров, катедра ''Специална полицейска тактика'', Академия на МВР: "Видяхте как при изваждането на помощното средство се активира и бодикамерата."

На демонстрацията бяха представени и новите тейзъри, с които ще работят полицаите.

Марин Григоров, катедра ''Специална полицейска тактика'', Академия на МВР: "От него се изстрелват проводници, които се свързват с тялото на субекта - протича електричество, което е така разработено, че да наподобява електрическите импулси на нервната система на човешкото тяло."

Министерството на вътрешните работи тестват няколко системи, след това ще прецени кои от тях да бъдат закупени.