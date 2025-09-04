Илиан Илиев: Не е лесно срещу един от най-добрите отбори в света

Селекционерът на България Илиан Илиев призна, че е изключително трудно за възпитаниците му да се противопоставят на отбор като Испания.

Възпитаниците му започнаха световните квалификации с домакинска загуба от Испания с 0:3.

"Доволен съм от себераздаването. Всеки влезе концентриран и се опита да се противопостави. Излязохме да играем с 4 защитници, но допуснахме два гола и видяхме, че не можем да се противопоставяме. Затова заиграхме с пет. Не е добре да допускаме голове като втория и третия срещу такива съперници. През второто полувреме се опитахме да ги принуждаваме да играят по фланговете. Доволен съм от старанието. Трябва да направим повече. Сблъскахме се с един от най-добрите отбори в света и видяхме, че не е лесно", сподели той след срещата.

Според него играчите му са дали всичко от себе си.

"Футболистите са от световна класа. Важно бе да не оставяме ситуации 1 на 1. Футболистите дадоха максимума във всяка една фаза. Може би имахме повече респоект. Трябваше да ги притесним повече в атака. Бъдещето на националния отбор е постепено интегриране на млади момчета. Те показаха класа срещу опонент като Испания. Не беше приятно да допуснем ранен гол. Благодарим на хората, че ни подкрепиха. Съжаляваме, че не дадохме малко повече", допълни наставникът.

