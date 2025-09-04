Илия Груев: Не е трагедия да паднем от Испания с 0:3

Българският футболен национал Илия Груев е на мнение, че загубата от Испания не трябва да бъде определяна като трагична.

"Лъвовете" на Илиан Илиев започнаха световните квалификации с домакинско порежение от европейския шампион с 0:3.

"Искам да благодаря на хората, които дойдоха. 40 хиляди искаха да направят празник днес в този мач. Много ви благодарим за тази подкрепа. Беше нещо уникално да играем пред 40 хиляди. Въпреки песимизма днес видяхме какво мога да стане, като 40 хиляди идват на мач и подкрепят цяла България", сподели той в интервю за БНТ.

Играчът на Лийдс призна, че отборът не е показал нужната реакция, след като изостана в резултата.

"Много глупав първи гол ни вкараха много рано. Много рано ни вкараха, трябваше да се по-добре защитавам. За много рано да приключи мача, което е много жалко. Това е един от най-добрите отбори на света. Не реагирахме според мен добре след 0:1 и 0:2. Много бързо ни вкараха. Това трябва да го променим. Трябва, даже да ни вкарат гол, да продължаваме и да се борим", допълни полузащитникът.

За България предстои мач с Грузия, който можете да наблюдавате пряко в ефира на БНТ.

"Сега ни чака много тежък и много важен мач. Не мисля, че е трагедия да паднем от Испания с 0:3. Искахме много да направим нещо, но не успяхме. Сега ни чака много важен мач. Имаме по-големи шансове отколкото с Испания. Видя се класата на Ямал Не само ние имаме проблеми, а цял свят има в момента проблеми да го пази. Не мисля, че имаше притеснения. Няма от какво да има притеснения. Респект, да, но това е. Няма от какво да се притесняваме", завърши националът.

Вижте цялото интервю във видеото.