Светослав Вуцов: Може да бъдем горди, че дадохме всичко от себе си

Вратарят на България Светослав Вуцов смята, че той и съотборниците му могат да бъдат горди от представянето си срещу Испания, въпреки тежката загуба.

Националният отбор започна световните квалификации с домакинско поражение от европейския шампион с 0:3.

"Смятам, че целият отбор даде всичко от себе си, вложихме си на макс. Гледахме, доколко може, да отговорим на темпото и на динамиката на противника, но просто видяхме, че това е реалността. Няма как да се противопоставим на това темпо, който те държаха през целите 90 минути и съответно имаха доста ситуации пред нашата врата", сподели той в интервю за БНТ след срещата.

Футболистът на Левски благодари на феновете за уникалната атмосфера на Националния стадион "Васил Левски".

"За жалост, с първата тяхна по-опасна ситуация получихме гол, но това е футболът. Може само да бъдем горди от това, че дадохме всичко от себе си. Смятам, че всеки, който беше на терена и който не взе участие, искаше и желаеше да спечелим нещо от този мач. Според мен това, че играхме пред пълни трибуни е страхотно. Искам да благодаря хората, които дойдоха да ни подкрепят тази вечер", допълни стражът.

Вижте цялото интервю във видеото.