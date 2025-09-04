БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Радослав Кирилов: Играхме срещу най-добрия отбор в света

от БНТ , Репортер: Стефан Георгиев
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Българският национал благодари на феновете за подкрепата по трибуните.

радослав кирилов
Българският национал Радослав Кирилов определи Испания като най-добрия отбор в света.

България започна световните квалификации с домакинска загуба от европейския шампион с 0:3.

"Опитахме се повече с изритани дълги топки, но е трудно, защото отборът е толкова ниско. Алекс се бори с техните централни защитници, но трудно излизахме. Трудно излизахме, за да имаме присъствие в тяхната половина. Съжалявам много, че не влезе моята ситуация, защото можеше да поуспокои малко мача и след това да търсим отново шансове на контраатака. Трябва да погледнем напред и да продължим. Име важен мач в неделя и така. Играхме срещу най-добрия отбор в света. Не съжалявам за нищо, защото дадох най-доброто, което можех", сподели той в интервю за БНТ.

Националът благодари на феновете за подкрепата по трибуните на Националния стадион "Васил Левски".

"Спечелихме от това, че стадионът беше пълен. Не го бяхме виждали отдавна. Може би доста хора бяха дошли да гледат и техните звезди, но все пак беше пълен. Атмосферата беше хубава. Съжалявам, защото можеше да изкопчим нещо от мача. Головете, които допуснахме бяха доста леки, но все пак трябва да продължим напред", допълни полузащитникът.

Вижте цялото интервю във видеото.

#Български национален отбор по футбол за мъже #Радослав Кирилов

