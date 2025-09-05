Марк Кукурея: Страхотно преживяване е да играеш пред такава публика.

Испанският национал е радостен, че помогна за победното начало на тима в световните квалификации.
Испанският национал Марк Кукурея остана впечатлен от публиката на Националния стадион "Васил Левски".
Крайният бранител се разписа при успеха над България с 3:0.
"Имаше моменти, в които не движихме чак толкова добре топката, но като цяло важно е, че победихме. Първият гол ни помогна да играем още по-спокойно. Играхме добре във защита, след това направихме някои страхотни контраатаки. Играхме амбициозно, нападателно, офанзивно, както винаги. Добихме повече увереност. Продължихме да нападаме, още един гол, още един гол, резултата стана 3:0 на почивката. Има още някои неща, които трябва да подобрим, но това е все пак първия мач от тези квалификации", сподели той след срещата в интервю за БНТ.
Защитникът е доволен от успеха над добрия отбор на България.
"България е добър отбор. Атмосферата беше много хубава, стадионът беше пълен. Това е страхотно преживяване да играеш пред такава публика, пред българските фенове. Най-важното нещо е, че спечелихме три точки и сме щастливи", завърши испанецът.
