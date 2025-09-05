Марк Кукурея: Страхотно преживяване е да играеш пред такава публика.

Испанският национал Марк Кукурея остана впечатлен от публиката на Националния стадион "Васил Левски".

Крайният бранител се разписа при успеха над България с 3:0.

"Имаше моменти, в които не движихме чак толкова добре топката, но като цяло важно е, че победихме. Първият гол ни помогна да играем още по-спокойно. Играхме добре във защита, след това направихме някои страхотни контраатаки. Играхме амбициозно, нападателно, офанзивно, както винаги. Добихме повече увереност. Продължихме да нападаме, още един гол, още един гол, резултата стана 3:0 на почивката. Има още някои неща, които трябва да подобрим, но това е все пак първия мач от тези квалификации", сподели той след срещата в интервю за БНТ.