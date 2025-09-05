БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ивайло Чочев: Испания разполага с най-добрите футболисти в света

от БНТ , Репортер: Стефан Георгиев
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Българският национал сподели, че е удоволствие да се играе пред пълен стадион "Васил Левски".

ивайло чочев
Българският национал Ивайло Чочев определи испанските национали като едни от най-добрите в света.

Националният отбор започна световните квалификации с домакинско поражение от европейския шампион с 0:3.

"Испания е един от най-добрите отбори в света. Разполага с много силни индивидуалности. Разликата в класата е много голяма. Искаме да благодарим на феновете, които дойдоха, напълниха стадиона и направиха уникална атмосфера. Беше удоволствие да играем на този стадион", сподели той след срещата в интервю за БНТ.

За "лъвовете" предстои двубой с Грузия, който можете да гледате пряко в ефира на БНТ.

"Испания разполага с най-добрите футболисти в момента в света. Във всяка една зона беше доста трудно. В неделя излизаме срещу Грузия, добър отбор. Излизаме с мисълта да печелим точки. Знаем, че са добър отбор, не са от нивото на Испания, но със сигурност са добър отбор с много добри изпълнители, които също играят в добри отбори", допълни халфът.

Вижте цялото интервю във видеото.

#Български национален отбор по футбол за мъже #Ивайло Чочев

