Петър Принджев подписа със Спартак (Варна)

Варненският Спартак обяви второто си ново зимно попълнение. Това е Петър Принджев.

Централният нападател е на 21 години, юноша е на Сливен и идва от отбора на Ямбол 1915. Висок е 176 сантиметра. През есенния полусезон реализира 10 гола.

"Принджев е един от родните ни таланти, който със силното си представяне привлече вниманието на водещи клубове. Той предпочете да продължи развитието си в Спартак Варна, където ще има възможността да работи в стабилна среда и да направи следващата важна стъпка в кариерата си", се казва в съобщението в официалната страница на Спартак във Фейсбук.