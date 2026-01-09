БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Предприемач е новият собственик на Пирин

Участникът във Втора лига с важна новина на старта на новата календарна година.

предприемач новият собственик пирин
Слушай новината

Пирин Благоевград има нов собственик. Участникът във Втора лига ще бъде управляван от Адриан Юриев, обявиха от клуба чрез изявление в социалните мрежи. Той е сновател и изпълнителен директор на компании в сферата на недвижимите имоти, строителството и технологичните услуги. В професионалната си кариера Юриев натрупва опит в корпоративното управление, финансовото планиране, инвестиционния анализ и изграждането на устойчиви бизнес модели – подход, който пренася и в новата си роля в „орлетата“.

Ето цялото съобщение на Пирин:

"След коледното обръщение към феновете, Пирин Благоевград прави следващата логична крачка напред за старт на 2026 г. Клубът официално има нов собственик. Това е предприемачът Адриан Юриев. В европейския и световния футбол подобни моменти често са отправна точка за дългосрочни проекти, зад които стои не просто капитал, а лична мотивация, страст към спорта и визия за развитие. Именно с такава нагласа Адриан Юриев поема ангажимента към Пирин Благоевград.

Футболът като лична кауза, не инвестиция на хартия

Пирин Благоевград не е просто футболен клуб. Той носи вековна история, силна идентичност и поколения привърженици, които през годините са доказали, че зелено-бялото е принадлежност, а не мимолетен символ. Именно тази тежест на емблемата и тази връзка с града са в основата на решението на Адриан Юриев да поеме клуба с ясното съзнание, че подобен ангажимент изисква отговорност, дисциплина и дългосрочна визия.

„Футболът е едно от малкото неща, които могат да обединяват хората истински. В България обаче твърде дълго време забравихме как се създават футболисти, а не просто как се купуват готови решения“, споделя Юриев.

Той изтъкна, че мисията му е историята на Пирин да бъде защитена и продължена по правилния начин, при това „не чрез празни обещания, а чрез изграждане на стабилна структура и развитие, които постепенно да върнат клуба там, където заслужава“.

Иновация във футбола с поглед към бъдещето

Новият собственик на Пирин Благоевград заявява ясна амбиция клубът да се развива по модел, отговарящ на съвременния футбол. „За нас доброто управление, технологиите и спортната идея вървят ръка за ръка“, добавя Юриев.

Той изтъкна, че визията му включва внедряване на иновации в ключови направления, дигитализация на вътрешните процеси, модерна и честна комуникация с фенове и партньори, изграждане на устойчива спонсорска среда и дългосрочни решения около клуба. „А в основата на всичко стои теренът“, подчерта той и добави, че плановете му включват работа по отношение на развитието на кадри.

Най-важната иновация ще бъде налагането на млади играчи, които да показват, че българският футбол има качество, потенциал и бъдеще. Пирин трябва да бъде място, където се създават играчи, а не просто се използват готови решения.

Ясна спортна посока - школа, юноши и идентичност

Централна част от стратегията на новия собственик е свързана с изграждането на стабилна и работеща спортна структура с фокус върху младите. Приоритетите са ясно очертани: „развитие на детско-юношеската школа, привличане на таланти в юношеските формации и постепенно налагане на млади футболисти в първия отбор. Всичко това трябва да изгради разпознаваема футболна идентичност. Пирин трябва да бъде клуб, който създава футболисти. Искам млади играчи, които да растат тук, да приемат емблемата като чест и отговорност и да показват, че в България има качество и бъдеще във футбола“, споделя Юриев. Собственикът допълни, че този подход изисква време, търпение и последователност, но именно той дава реални шансове за устойчиво развитие – както на терена, така и извън него.

Благодарност към бившите собственици - пример за отговорност

В своето изявление Юриев добави: „Използвам възможността да изразява искрена признателност от името на ПФК Пирин Благоевград към бившите собственици на клуба, които дори след оттеглянето си продължават да стоят зад него и са поели ангажимент за погасяване на натрупаните задължения. Това е акт на чест и отговорност, какъвто рядко се среща в българския футбол и който заслужава уважение.“

След уреждането на тези ангажименти клубът ще може да насочи цялата си енергия към бъдещето – към спортно-техническа стабилност, по-силна школа, по-добра организация и дългосрочна стратегия, която да осигури спокойствие, доверие и растеж.

Послание към феновете и региона

Юриев обяви: „Пирин е силен, когато градът е зад него. Призовавам всички - привърженици, семейства, деца, бизнес и институции - да бъдат до отбора. Защото единственият начин Пирин да успява е с подкрепата на хората, които го обичат. Клубът съществува благодарение на своите фенове. Ние ще продължаваме да разчитаме на тяхната вярност, глас, емоция и присъствие. Без подкрепата на всеки един човек, който носи Пирин в сърцето си, този клуб не може да бъде това, което е.“

Новият собственик отправи и директно послание към всички, за които Пирин е повече от футболен клуб: „Знам, че доверието се печели с действия, не с думи. Искам да благодаря на феновете и на хората от региона за търпението и подкрепата. Пирин има дух, история и бъдеще и вярвам, че заедно можем да го изградим стъпка по стъпка.“

Кой е Адриан Юриев?

Адриан Юриев е предприемач с активна дейност в България и Обединените арабски емирства. Той е основател и изпълнителен директор на компании в сферата на недвижимите имоти, строителството и технологичните услуги. В професионалната си кариера Юриев натрупва опит в корпоративното управление, финансовото планиране, инвестиционния анализ и изграждането на устойчиви бизнес модели – подход, който пренася и в новата си роля в Пирин, с фокус върху стабилност, ясни правила и последователни действия.

