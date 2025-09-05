БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Таков: Акълът не ми побира колко пиян трябва да си, за да задвижиш 40-тонен трамвай

Не е това положението, че шофьорите оставят без надзор своите трамваи. Правилата са ясни, трябват допълнителни мерки, за да се предотвратят подобни инциденти. Правилата трябва да се спазват. Ясно е, че има липса на водачи в градския транспорт. Понякога натоварването е по-голямо, това заяви в "Денят започва" Иван Таков - председател на Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност в СОС. Той поясни, че затова е поискал допълнителни мерки в спешен порядък. Трябва по-добре да се следи за изпълнението на служебните задължения на водачите в градския транспорт.

"В различните професии грешките носят различни последици. Тук това, което видяхме с трамвая при Румънското посолство, аз не обвинявам водача изцяло. Да, допуснал е грешки - не е обезопасил трамвая. На мен акълът не ми го побира колко пиян трябва да си, болен мозък - да задвижиш 40-тонен трамвай без надзор".

Най-накрая кметът по финанси беше освободен и се надявам Васил Терзиев да предложи някой, който да е по-диалогичен, заяви Таков.

"Едни 250-300 милиона от капиталовата програма са останали неизразходвани. И при предишните управляващи беше подобна ситуацията. Но сега вече е фрапираща".

Много е вероятно да поискаме актуализация на бюджета.

"Ще поискаме да видим докъде е стигнало изпълнението на бюджета, защото тогава имаше едни клетви как всичко е готово, всичко ще бъде изпълнено на 100%. Очаквам да видим докъде са стигнали големите инвестиционни проекти на Столичната община".

