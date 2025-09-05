Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на октомври, третото - преди Коледа

Най-късно до средата на октомври страната ни ще получи средствата по второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Това каза вицепремиерът Томислав Дончев по време на днешния парламентарен блицконтрол.



Той обясни, че ревизираното искане за второ плащане над 650 млн. евро е изпратено до Европейската комисия (ЕК) още през юли.



"Към момента тече обработката за второто плащане и се очаква да приключи на 15 септември, посочи Дончев."



Той заяви, че средствата по цялото първо плащане са изразходвани отдавна.



По отношение на третото плащане вицепремиерът отбеляза, че целта е документите да бъдат изпратени до Европейската комисия преди края на септември, за да може да бъде получено преди края на годината. То е на стойност над 1,6 млрд. евро.



"Лично аз се надявам да бъде дори преди Коледа, което би гарантирало наличие на достатъчно средства за изпълнение на проектите. 90% от всичко изисквано за третото плащане сме го изпълнили. Остават няколко стъпки, коментира Дончев".



Вицепремиерът обясни още, че по първоначалния вариант на Националния план за възстановяване и устойчивост плащанията са били 9, което би означавало в рамките на 2026 година да бъдат обработени 6 плащания. По думите му това е практически невъзможно и е постигната уговорка с ЕК за препакетирането им в две.