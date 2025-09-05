По желание на Тръмп: Министерство на отбраната става Министерство на войната

Американският президент Доналд Тръмп иска да преименува Министерството на отбраната на Министерството на войната.

Тръмп ще подпише днес изпълнителна заповед, според която Министерство на войната ще стане вторична титла на Пентагона. За да се смени изцяло името, трябва одобрение от Конгреса, където съпартийците на Тръмп от Републиканската партия имат мнозинство.

Според Би Би Си, че причината за промяната, спомената в президентския указ, е че новото име предава по-силно послание, както и готовността на Вашингтон да води война при нужда.