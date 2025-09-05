БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След побоя: Влошава се състоянието на директора на...
Чете се за: 00:45 мин.
Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на...
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

По желание на Тръмп: Министерство на отбраната става Министерство на войната

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Запази
срещата тръмп зеленски усмивки диалогичност оптимизъм без конкретика
Слушай новината

Американският президент Доналд Тръмп иска да преименува Министерството на отбраната на Министерството на войната.

Тръмп ще подпише днес изпълнителна заповед, според която Министерство на войната ще стане вторична титла на Пентагона. За да се смени изцяло името, трябва одобрение от Конгреса, където съпартийците на Тръмп от Републиканската партия имат мнозинство.

Според Би Би Си, че причината за промяната, спомената в президентския указ, е че новото име предава по-силно послание, както и готовността на Вашингтон да води война при нужда.

#Министерство на войната #Тръмп

Последвайте ни

ТОП 24

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
2
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Четирима са задържани за побоя над директора на полицията в Русе
4
Четирима са задържани за побоя над директора на полицията в Русе
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит
5
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит
Почина един от пострадалите работници в завод "Арсенал"
6
Почина един от пострадалите работници в завод "Арсенал"

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
2
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
3
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
5
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения онлайн
6
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения...

Още от: САЩ

(Не)възможен ли е диалогът за бъдещето на Украйна?
(Не)възможен ли е диалогът за бъдещето на Украйна?
Нов разговор Тръмп - Путин? Нов разговор Тръмп - Путин?
Чете се за: 01:02 мин.
По суша, въздух и вода: 26 страни от "Коалицията на желаещите" са готови да изпратят мироопазващи сили в Украйна По суша, въздух и вода: 26 страни от "Коалицията на желаещите" са готови да изпратят мироопазващи сили в Украйна
Чете се за: 05:57 мин.
Макрон: 26 държави са готови да изпратят свои войски в Украйна, като гаранции за сигурност Макрон: 26 държави са готови да изпратят свои войски в Украйна, като гаранции за сигурност
Чете се за: 03:30 мин.
Победа на Харвард срещу Тръмп: Съдия отмени съкращаването на средства за университета Победа на Харвард срещу Тръмп: Съдия отмени съкращаването на средства за университета
Чете се за: 01:02 мин.
Лидери от "Коалицията на желаещите" ще обсъдят гаранциите за сигурност на Украйна Лидери от "Коалицията на желаещите" ще обсъдят гаранциите за сигурност на Украйна
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

След побоя: Влошава се състоянието на директора на полицията в Русе
След побоя: Влошава се състоянието на директора на полицията в Русе
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Пожарът в Национален парк "Рила" е обхванал над 500 декара площ Пожарът в Национален парк "Рила" е обхванал над 500 декара площ
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на октомври, третото - преди Коледа Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на октомври, третото - преди Коледа
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Председателят на Съда на ЕС пред БНТ - за мястото на България в европейското право Председателят на Съда на ЕС пред БНТ - за мястото на България в европейското право
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
(Не)възможен ли е диалогът за бъдещето на Украйна?
Чете се за: 03:15 мин.
По света
По желание на Тръмп: Министерство на отбраната става Министерство...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
РСМ трябва да изпълни ангажиментите си, за да напредне в...
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
36 влака са спрени заради липса на вагони
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ