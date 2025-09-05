БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След побоя: Влошава се състоянието на директора на...
Чете се за: 00:45 мин.
Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на...
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

(Не)възможен ли е диалогът за бъдещето на Украйна?

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Запази

Тръмп каза, че скоро ще говори с Путин

масата преговорите каква съдбата отвлечените депортирани деца украйна
Слушай новината

Москва отхвърли всякакво присъствие на международни военни контингенти на територията на Украйна - предложение на Коалицията на желаещите. По думите на руския президент продължава отворен диалог с Доналд Тръмп - какви са евентуалните теми на разговор между Вашингтон и Москва?

По време на вечеря с най-влиятелните изпълнителни директори на Америка - сред които на Гугъл, Мета, Оупън Аей Ай, и Епъл, американският президент Доналд Тръмп каза, че ще разговаря скоро по телефона с руския си колега Владимир Путин.

Доналд Тръмп, президент на САЩ:
Да, ще говорим. Водим много добър диалог. Реших седем конфликта. Мислех, че този ще е от най-лесните - знаете ли това чувство? Мислиш, че нещо ще бъде лесно, а всъщност се оказва малко по-трудно.

Въпреки това, американският президент добави, че няма да се откаже от усилията за постигане на примирие.

Анализатори коментираха, че на вечерята е отсъствал Илън Мъск, въпреки, че Тръмп твърди, че е бил поканен. По повод евентуалните следвоенни мерки за сигурност в Украйна - руският президент Владимир Путин заяви, че всяко международно военно присъствие на територията на Украйна ще бъде легитимна цел на атаки от руска страна.

Коментарът идва след като френският президент Еманюел Макрон съобщи след среща на "Коалицията на желаещите", че 26 държави вече са обещали да предоставят следвоенни гаранции за сигурността в Украйна. Мерките ще включват разполагане на мироопазващи сили по суша, море и въздух. Украйна приветства новите мерки.

Владимир Путин, президент на Русия:
Просто не виждам смисъл от тяхното присъствие на територията на Украйна. Това е всичко. Защото, ако тези споразумения бъдат постигнати, никой не трябва да се съмнява, че Русия ще ги изпълни изцяло. Ние ще спазваме тези гаранции за сигурност, които, разбира се, трябва да бъдат разработени както за Русия, така и за Украйна. И ще повторя още веднъж, разбира се, Русия ще изпълни споразуменията, но никой все още не е обсъждал това с нас на сериозно ниво.

Путин добави, че продължава отворен диалог между Москва и Вашингтон.

Руският държавен глава заяви и готовност за икономическо сътрудничество със Щатите в Аляска.

По думите му руски компании разполагат с по-модерни технологии за добиване на втечнен газ от американските партньори.

# Доналд Тръмп #войната в Украйна #Владимир Путин

Последвайте ни

ТОП 24

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
2
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Четирима са задържани за побоя над директора на полицията в Русе
4
Четирима са задържани за побоя над директора на полицията в Русе
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит
5
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит
Почина един от пострадалите работници в завод "Арсенал"
6
Почина един от пострадалите работници в завод "Арсенал"

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
2
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
3
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
5
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения онлайн
6
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения...

Още от: Русия

Путин размаха пръст: Всяко присъствие на чужди военни в Украйна ще е обект на легитимни атаки
Путин размаха пръст: Всяко присъствие на чужди военни в Украйна ще е обект на легитимни атаки
Нов разговор Тръмп - Путин? Нов разговор Тръмп - Путин?
Чете се за: 01:02 мин.
По суша, въздух и вода: 26 страни от "Коалицията на желаещите" са готови да изпратят мироопазващи сили в Украйна По суша, въздух и вода: 26 страни от "Коалицията на желаещите" са готови да изпратят мироопазващи сили в Украйна
Чете се за: 05:57 мин.
Макрон: 26 държави са готови да изпратят свои войски в Украйна, като гаранции за сигурност Макрон: 26 държави са готови да изпратят свои войски в Украйна, като гаранции за сигурност
Чете се за: 03:30 мин.
Лидери от "Коалицията на желаещите" ще обсъдят гаранциите за сигурност на Украйна Лидери от "Коалицията на желаещите" ще обсъдят гаранциите за сигурност на Украйна
Чете се за: 02:12 мин.
Владимир Путин от Пекин: Нека Зеленски дойде в Москва и ще се срещнем Владимир Путин от Пекин: Нека Зеленски дойде в Москва и ще се срещнем
Чете се за: 02:57 мин.

Водещи новини

След побоя: Влошава се състоянието на директора на полицията в Русе
След побоя: Влошава се състоянието на директора на полицията в Русе
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Пожарът в Национален парк "Рила" е обхванал над 500 декара площ Пожарът в Национален парк "Рила" е обхванал над 500 декара площ
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
След екшъна в Русе: Прокуратурата повдига обвинения за побоя над директора на полицията След екшъна в Русе: Прокуратурата повдига обвинения за побоя над директора на полицията
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на октомври, третото - преди Коледа Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на октомври, третото - преди Коледа
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
РСМ трябва да изпълни ангажиментите си, за да напредне в...
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
Председателят на Съда на ЕС пред БНТ - за мястото на България в...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
(Не)възможен ли е диалогът за бъдещето на Украйна?
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Путин размаха пръст: Всяко присъствие на чужди военни в Украйна ще...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ