(Не)възможен ли е диалогът за бъдещето на Украйна?

Москва отхвърли всякакво присъствие на международни военни контингенти на територията на Украйна - предложение на Коалицията на желаещите. По думите на руския президент продължава отворен диалог с Доналд Тръмп - какви са евентуалните теми на разговор между Вашингтон и Москва?

По време на вечеря с най-влиятелните изпълнителни директори на Америка - сред които на Гугъл, Мета, Оупън Аей Ай, и Епъл, американският президент Доналд Тръмп каза, че ще разговаря скоро по телефона с руския си колега Владимир Путин.

Доналд Тръмп, президент на САЩ:

Да, ще говорим. Водим много добър диалог. Реших седем конфликта. Мислех, че този ще е от най-лесните - знаете ли това чувство? Мислиш, че нещо ще бъде лесно, а всъщност се оказва малко по-трудно.

Въпреки това, американският президент добави, че няма да се откаже от усилията за постигане на примирие.

Анализатори коментираха, че на вечерята е отсъствал Илън Мъск, въпреки, че Тръмп твърди, че е бил поканен. По повод евентуалните следвоенни мерки за сигурност в Украйна - руският президент Владимир Путин заяви, че всяко международно военно присъствие на територията на Украйна ще бъде легитимна цел на атаки от руска страна.

Коментарът идва след като френският президент Еманюел Макрон съобщи след среща на "Коалицията на желаещите", че 26 държави вече са обещали да предоставят следвоенни гаранции за сигурността в Украйна. Мерките ще включват разполагане на мироопазващи сили по суша, море и въздух. Украйна приветства новите мерки.

Владимир Путин, президент на Русия:

Просто не виждам смисъл от тяхното присъствие на територията на Украйна. Това е всичко. Защото, ако тези споразумения бъдат постигнати, никой не трябва да се съмнява, че Русия ще ги изпълни изцяло. Ние ще спазваме тези гаранции за сигурност, които, разбира се, трябва да бъдат разработени както за Русия, така и за Украйна. И ще повторя още веднъж, разбира се, Русия ще изпълни споразуменията, но никой все още не е обсъждал това с нас на сериозно ниво.

Путин добави, че продължава отворен диалог между Москва и Вашингтон.

Руският държавен глава заяви и готовност за икономическо сътрудничество със Щатите в Аляска.

По думите му руски компании разполагат с по-модерни технологии за добиване на втечнен газ от американските партньори.